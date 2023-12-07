Мишустин: кредитная программа позволит достичь технологического суверенитета

Для выполнение целей по достижению технологического суверенитета России, кабмин запускает новую кредитную программу. Это позволит добиться поставленных задач. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 7 декабря.
«По поручению Президента правительство запускает новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов, которые способствуют достижению технологического суверенитета», — сказал глава правительства. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства.
Данная мера будет способствовать повышению доступности заемного финансирования с целью реализации бизнес инициатив. Мишустин указал, что принимаемая программа поддержки также позволит открыть больше перспективных промышленных производств.
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