Мишустин: кредитная программа позволит достичь технологического суверенитета

07 декабря 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Новая кредитная программа позволит открыть больше перспективных промышленных производств, заявил Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Для выполнение целей по достижению технологического суверенитета России, кабмин запускает новую кредитную программу. Это позволит добиться поставленных задач. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 7 декабря. «По поручению Президента правительство запускает новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов, которые способствуют достижению технологического суверенитета», — сказал глава правительства. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства. Данная мера будет способствовать повышению доступности заемного финансирования с целью реализации бизнес инициатив. Мишустин указал, что принимаемая программа поддержки также позволит открыть больше перспективных промышленных производств.

Для выполнение целей по достижению технологического суверенитета России, кабмин запускает новую кредитную программу. Это позволит добиться поставленных задач. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства 7 декабря. «По поручению Президента правительство запускает новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов, которые способствуют достижению технологического суверенитета», — сказал глава правительства. Стенограмма его выступления опубликована на сайте правительства. Данная мера будет способствовать повышению доступности заемного финансирования с целью реализации бизнес инициатив. Мишустин указал, что принимаемая программа поддержки также позволит открыть больше перспективных промышленных производств.