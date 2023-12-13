Курский губернатор Старовойт призвал не запрещать аборты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Рождения "Коляда-театр", беременность
У женщины есть право на аборт, заявил Роман Старовойт Фото:

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что нельзя запрещать или ограничивать аборты, если женщина решилась на процедуру. На неделе Курская областная дума поддержала региональный законопроект о запрете склонения к аборту. Были утверждены штрафы.

«Ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты при наличии показаний или личного решения женщины. Ответственность будет только за склонение к этому», — сказал Старовойт во время пресс-конференции. Его слова приводят «Курские известия».

В российских регионах начали штрафовать за склонение к аборту. В частности, его приняли в Мордовии, Тверской и Калининградской областях. Прерывать беременность у женщин отказались частные клиники в Крыму, в Курской области, Мордовии и Татарстане. Адвокат Мари Давтян в разговоре с URA.RU сообщила, что новые запреты, связанные с абортами, нарушают конституционные права женщин и отбирают у них доступ к самому безопасному виду прерывания беременности.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что нельзя запрещать или ограничивать аборты, если женщина решилась на процедуру. На неделе Курская областная дума поддержала региональный законопроект о запрете склонения к аборту. Были утверждены штрафы. «Ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты при наличии показаний или личного решения женщины. Ответственность будет только за склонение к этому», — сказал Старовойт во время пресс-конференции. Его слова приводят «Курские известия». В российских регионах начали штрафовать за склонение к аборту. В частности, его приняли в Мордовии, Тверской и Калининградской областях. Прерывать беременность у женщин отказались частные клиники в Крыму, в Курской области, Мордовии и Татарстане. Адвокат Мари Давтян в разговоре с URA.RU сообщила, что новые запреты, связанные с абортами, нарушают конституционные права женщин и отбирают у них доступ к самому безопасному виду прерывания беременности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...