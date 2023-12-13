Курский губернатор Старовойт призвал не запрещать аборты

13 декабря 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

У женщины есть право на аборт, заявил Роман Старовойт Фото: Марина Молдавская © URA.RU Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что нельзя запрещать или ограничивать аборты, если женщина решилась на процедуру. На неделе Курская областная дума поддержала региональный законопроект о запрете склонения к аборту. Были утверждены штрафы. «Ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты при наличии показаний или личного решения женщины. Ответственность будет только за склонение к этому», — сказал Старовойт во время пресс-конференции. Его слова приводят «Курские известия». В российских регионах начали штрафовать за склонение к аборту. В частности, его приняли в Мордовии, Тверской и Калининградской областях. Прерывать беременность у женщин отказались частные клиники в Крыму, в Курской области, Мордовии и Татарстане. Адвокат Мари Давтян в разговоре с URA.RU сообщила, что новые запреты, связанные с абортами, нарушают конституционные права женщин и отбирают у них доступ к самому безопасному виду прерывания беременности.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что нельзя запрещать или ограничивать аборты, если женщина решилась на процедуру. На неделе Курская областная дума поддержала региональный законопроект о запрете склонения к аборту. Были утверждены штрафы. «Ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты при наличии показаний или личного решения женщины. Ответственность будет только за склонение к этому», — сказал Старовойт во время пресс-конференции. Его слова приводят «Курские известия». В российских регионах начали штрафовать за склонение к аборту. В частности, его приняли в Мордовии, Тверской и Калининградской областях. Прерывать беременность у женщин отказались частные клиники в Крыму, в Курской области, Мордовии и Татарстане. Адвокат Мари Давтян в разговоре с URA.RU сообщила, что новые запреты, связанные с абортами, нарушают конституционные права женщин и отбирают у них доступ к самому безопасному виду прерывания беременности.