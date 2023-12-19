Каспарову* грозит до пяти лет колонии за финансирование ВСУ

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По делу Каспарова будет приниматься решение в соответствии с законодательством Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По информации ГУ МВД Москвы, Гарри Каспарову* (признан в России иноагентом) грозит до пяти лет колонии за то, что он устроил сбор средств для ВСУ. Об этом сообщает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских.

«Гарри Каспарову и сооснователю [иностранной неправительственной организации] „Форума свободной России“ (признана нежелательной в РФ) Ивану Тютрину* (признан в России иноагентом) грозит до пяти лет колонии после сбора средств воюющим на стороне Украине против ВС РФ», — пишет в своем telegram-канале Альшевских со ссылкой на ГУ МВД Москвы. В ведомстве также добавили, что все собранные материалы направлены в столичный ГСУ СК РФ. Там будут принимать решение по делу Каспарова в соответствии с законодательством.

Ранее Андрей Альшевских направил обращение, в котором попросил провести проверку о проведении Action4.life и «Форумом свободной России» аукциона по сбору средств для поддержки Вооруженных сил Украины. Само мероприятие прошло 9 ноября в Вильнюсе.

*Каспаров и Тютрин признаны в РФ иноагентами

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По информации ГУ МВД Москвы, Гарри Каспарову* (признан в России иноагентом) грозит до пяти лет колонии за то, что он устроил сбор средств для ВСУ. Об этом сообщает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских. «Гарри Каспарову и сооснователю [иностранной неправительственной организации] „Форума свободной России“ (признана нежелательной в РФ) Ивану Тютрину* (признан в России иноагентом) грозит до пяти лет колонии после сбора средств воюющим на стороне Украине против ВС РФ», — пишет в своем telegram-канале Альшевских со ссылкой на ГУ МВД Москвы. В ведомстве также добавили, что все собранные материалы направлены в столичный ГСУ СК РФ. Там будут принимать решение по делу Каспарова в соответствии с законодательством. Ранее Андрей Альшевских направил обращение, в котором попросил провести проверку о проведении Action4.life и «Форумом свободной России» аукциона по сбору средств для поддержки Вооруженных сил Украины. Само мероприятие прошло 9 ноября в Вильнюсе. *Каспаров и Тютрин признаны в РФ иноагентами
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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