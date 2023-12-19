Жертва скопинского маньяка не поддержала запрет абортов в частных клиниках

19 декабря 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Женщина должна иметь право на проведение абортов, заявила Екатерина Мартынова Фото: Илья Московец © URA.RU Одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова, воспитывающая двоих детей, не поддерживает идею запрета проведения абортов в частных клиниках. По ее мнению, в данной ситуации женщина должна сама принимать решение. «Я не понимаю, почему другие люди имеют право решать за женщину: оставить ей ребенка или нет», — заявила Мартынова в эфире программы «Малахов». Она добавила, что женщина должна иметь право выбора — делать аборт или нет — до тех пор, пока существует проблема насилия. Депутаты Нижегородской области внесли законопроект в Госдуму о запрете абортов в частных клиниках. Российское правительство уже несколько месяцев обсуждает сокращение числа абортов в стране. Комитет Госдумы по охране здоровья отправил письмо спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину, в котором отмечается необходимость сохранения права российских граждан выбирать медицинскую организацию для совершения аборта. Президент России Владимир Путин считает, что проблема решения, по его мнению, может быть рассмотрена в двух сферах: этической и материальной, передает РАПСИ.

Одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова, воспитывающая двоих детей, не поддерживает идею запрета проведения абортов в частных клиниках. По ее мнению, в данной ситуации женщина должна сама принимать решение. «Я не понимаю, почему другие люди имеют право решать за женщину: оставить ей ребенка или нет», — заявила Мартынова в эфире программы «Малахов». Она добавила, что женщина должна иметь право выбора — делать аборт или нет — до тех пор, пока существует проблема насилия. Депутаты Нижегородской области внесли законопроект в Госдуму о запрете абортов в частных клиниках. Российское правительство уже несколько месяцев обсуждает сокращение числа абортов в стране. Комитет Госдумы по охране здоровья отправил письмо спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину, в котором отмечается необходимость сохранения права российских граждан выбирать медицинскую организацию для совершения аборта. Президент России Владимир Путин считает, что проблема решения, по его мнению, может быть рассмотрена в двух сферах: этической и материальной, передает РАПСИ.