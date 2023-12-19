19 декабря 2023

В Петербурге подозреваемого в избиении участника СВО отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд над Ведерниковым. Челябинск., браслеты, руки, наручники
Подозреваемого в нападении на участника спецоперации отправили в СИЗО Фото:

Петербургский суд заключил под стражу подозреваемого в нападении на участника спецоперации. Конфликт произошел из-за замечания пострадавшего о неправильно припаркованном автомобиле. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города на своем сайте.

«Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иракли Мунчава», — говорится в сообщении суда. Уточняется, что в результате конфликта пострадавшему нанесли не менее 10 ударов в область туловища и головы.

Второму подозреваемому Рустаму Лакашия суд продлил срок задержания на 72 часа. Судебное заседание было отложено в связи с плохим самочувствием подозреваемого. Ему понадобилась помощь медиков в зале суда.

Двое мужчин избили участника спецоперации после того, как он сделал им замечание о «Лексусе», припаркованном на тротуаре. Мужчина шел по тротуару и сделал замечание двум молодым людям, который неправильно припарковали автомобиль. Конфликт перерос в драку.

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Петербургский суд заключил под стражу подозреваемого в нападении на участника спецоперации. Конфликт произошел из-за замечания пострадавшего о неправильно припаркованном автомобиле. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города на своем сайте. «Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иракли Мунчава», — говорится в сообщении суда. Уточняется, что в результате конфликта пострадавшему нанесли не менее 10 ударов в область туловища и головы. Второму подозреваемому Рустаму Лакашия суд продлил срок задержания на 72 часа. Судебное заседание было отложено в связи с плохим самочувствием подозреваемого. Ему понадобилась помощь медиков в зале суда. Двое мужчин избили участника спецоперации после того, как он сделал им замечание о «Лексусе», припаркованном на тротуаре. Мужчина шел по тротуару и сделал замечание двум молодым людям, который неправильно припарковали автомобиль. Конфликт перерос в драку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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