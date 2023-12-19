В Петербурге подозреваемого в избиении участника СВО отправили в СИЗО

20 декабря 2023 в 02:28 Размер текста - 17 +

Подозреваемого в нападении на участника спецоперации отправили в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Петербургский суд заключил под стражу подозреваемого в нападении на участника спецоперации. Конфликт произошел из-за замечания пострадавшего о неправильно припаркованном автомобиле. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города на своем сайте. «Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иракли Мунчава», — говорится в сообщении суда . Уточняется, что в результате конфликта пострадавшему нанесли не менее 10 ударов в область туловища и головы. Второму подозреваемому Рустаму Лакашия суд продлил срок задержания на 72 часа. Судебное заседание было отложено в связи с плохим самочувствием подозреваемого. Ему понадобилась помощь медиков в зале суда. Двое мужчин избили участника спецоперации после того, как он сделал им замечание о «Лексусе», припаркованном на тротуаре. Мужчина шел по тротуару и сделал замечание двум молодым людям, который неправильно припарковали автомобиль. Конфликт перерос в драку.

Петербургский суд заключил под стражу подозреваемого в нападении на участника спецоперации. Конфликт произошел из-за замечания пострадавшего о неправильно припаркованном автомобиле. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города на своем сайте. «Василеостровский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иракли Мунчава», — говорится в сообщении суда. Уточняется, что в результате конфликта пострадавшему нанесли не менее 10 ударов в область туловища и головы. Второму подозреваемому Рустаму Лакашия суд продлил срок задержания на 72 часа. Судебное заседание было отложено в связи с плохим самочувствием подозреваемого. Ему понадобилась помощь медиков в зале суда. Двое мужчин избили участника спецоперации после того, как он сделал им замечание о «Лексусе», припаркованном на тротуаре. Мужчина шел по тротуару и сделал замечание двум молодым людям, который неправильно припарковали автомобиль. Конфликт перерос в драку.