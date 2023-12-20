В Петербурге арестовали второго подозреваемого в избиении участника СВО

Второй фигурант дела об избиении участника спецоперации в Петербурге Роман Лакашия заключен под стражу до 17 февраля 2024 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Роману Лакашия избрана мера в виде заключения под стражу по 17 февраля 2024 года», —
Ранее под стражу по 17 февраля заключили Иракли Мунчава. Фигуранты нанесли потерпевшему не менее 10 ударов в область туловища и головы из-за его замечания о неправильно припаркованном автомобиле. Лакашия продлевали срок задержания на 72 часа, а судебное заседание было отложено из-за плохого самочувствия подозреваемого.
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