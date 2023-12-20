20 декабря 2023

В Петербурге арестовали второго подозреваемого в избиении участника СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Фигурантов отправили под стражу за подозрение в избиении участника СВО Фото:

Второй фигурант дела об избиении участника спецоперации в Петербурге Роман Лакашия заключен под стражу до 17 февраля 2024 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия. Роману Лакашия избрана мера в виде заключения под стражу по 17 февраля 2024 года», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ранее под стражу по 17 февраля заключили Иракли Мунчава. Фигуранты нанесли потерпевшему не менее 10 ударов в область туловища и головы из-за его замечания о неправильно припаркованном автомобиле. Лакашия продлевали срок задержания на 72 часа, а судебное заседание было отложено из-за плохого самочувствия подозреваемого.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Второй фигурант дела об избиении участника спецоперации в Петербурге Роман Лакашия заключен под стражу до 17 февраля 2024 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Суд удовлетворил ходатайство следствия. Роману Лакашия избрана мера в виде заключения под стражу по 17 февраля 2024 года», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее под стражу по 17 февраля заключили Иракли Мунчава. Фигуранты нанесли потерпевшему не менее 10 ударов в область туловища и головы из-за его замечания о неправильно припаркованном автомобиле. Лакашия продлевали срок задержания на 72 часа, а судебное заседание было отложено из-за плохого самочувствия подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...