Посольство КНР пригрозило Байдену перед визитом делегации США на Тайвань

Посольство Китая: США должны прекратить официальный контакт с Тайванем

11 января 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Посол КНР в Вашингтоне призвал США соблюдать принцип одного Китая Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем и поддерживать принцип одного Китая. С таким заявлением выступил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на возможный визит делегации американских экс-чиновников на остров. «США должны искренне соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных коммюнике Китая и США. Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Китай выступает решительно против того, чтобы США имели любые официальные контакты с тайваньским регионом», — передает РИА Новости заявление представителя дипмиссии КНР. Лю Пэнъюй также призвал Вашингтон не вмешиваться в выборы на Тайване. «Ошибочные сигналы» властей США провоцируют политические силы, которые выступают за независимость острова, отметил дипломат. О визите делегации американских экс-чиновников на Тайвань 10 января сообщило издание Financial Times, сославшись на неназванные источники. Он запланирован после проведения выборов на острове 13 января. В состав делегации войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли.

Власти США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем и поддерживать принцип одного Китая. С таким заявлением выступил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на возможный визит делегации американских экс-чиновников на остров. «США должны искренне соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных коммюнике Китая и США. Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Китай выступает решительно против того, чтобы США имели любые официальные контакты с тайваньским регионом», — передает РИА Новости заявление представителя дипмиссии КНР. Лю Пэнъюй также призвал Вашингтон не вмешиваться в выборы на Тайване. «Ошибочные сигналы» властей США провоцируют политические силы, которые выступают за независимость острова, отметил дипломат. О визите делегации американских экс-чиновников на Тайвань 10 января сообщило издание Financial Times, сославшись на неназванные источники. Он запланирован после проведения выборов на острове 13 января. В состав делегации войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли.