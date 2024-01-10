Посольство КНР пригрозило Байдену перед визитом делегации США на Тайвань

Власти США должны прекратить все официальные контакты с Тайванем и поддерживать принцип одного Китая. С таким заявлением выступил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в ответ на возможный визит делегации американских экс-чиновников на остров.
«США должны искренне соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных коммюнике Китая и США. Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Китай выступает решительно против того, чтобы США имели любые официальные контакты с тайваньским регионом», — передает РИА Новости заявление представителя дипмиссии КНР.
Лю Пэнъюй также призвал Вашингтон не вмешиваться в выборы на Тайване. «Ошибочные сигналы» властей США провоцируют политические силы, которые выступают за независимость острова, отметил дипломат.
О визите делегации американских экс-чиновников на Тайвань 10 января сообщило издание Financial Times, сославшись на неназванные источники. Он запланирован после проведения выборов на острове 13 января. В состав делегации войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли.
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