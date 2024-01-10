10 января 2024

Байден готовится направить делегацию на Тайвань

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден рискует обострить отношения с Китаем Фото:

Президент США Джо Байден планирует отправить на Тайвань высокопоставленную делегацию экс-чиновников. Источники во властных кругах Америки заявляют, что визит состоится после проведения на острове выборов в предстоящую субботу.

«Президент Джо Байден планирует отправить высокопоставленную делегацию бывших высокопоставленных чиновников в Тайбей после выборов на Тайване в субботу», — передает информацию источников издание Financial Times. Ожидается, что в группу войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли.

Эксперты FT считают, что такой шаг может усилить напряженность между Вашингтоном и Пекином. Власти США, наоборот, должны обеспечивать сдержанность как со стороны Китая, так и Пекина, считают источники.

Выборы президента Тайваня, а также вице-президента и членов парламента намечены на 13 января 2024 года. В случае победы основного кандидата Демократической прогрессивной партии, напряженность между Китаем и островом может перерасти в военный конфликт, заявил экс-замглавы канцелярии по делам Тайваня Госсовета Китая Ван Цзайси. Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в интервью «Национальной службе новостей» заявил, что воссоединения Китая и Тайваня не произойдет ни мирным ни военным путем. США в конфликте поддерживают независимость Тайваня. Командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн заявил, что Вашингтон планирует развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности, чтобы «сдержать Китай от вторжения на Тайвань».

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Президент США Джо Байден планирует отправить на Тайвань высокопоставленную делегацию экс-чиновников. Источники во властных кругах Америки заявляют, что визит состоится после проведения на острове выборов в предстоящую субботу. «Президент Джо Байден планирует отправить высокопоставленную делегацию бывших высокопоставленных чиновников в Тайбей после выборов на Тайване в субботу», — передает информацию источников издание Financial Times. Ожидается, что в группу войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли. Эксперты FT считают, что такой шаг может усилить напряженность между Вашингтоном и Пекином. Власти США, наоборот, должны обеспечивать сдержанность как со стороны Китая, так и Пекина, считают источники. Выборы президента Тайваня, а также вице-президента и членов парламента намечены на 13 января 2024 года. В случае победы основного кандидата Демократической прогрессивной партии, напряженность между Китаем и островом может перерасти в военный конфликт, заявил экс-замглавы канцелярии по делам Тайваня Госсовета Китая Ван Цзайси. Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в интервью «Национальной службе новостей» заявил, что воссоединения Китая и Тайваня не произойдет ни мирным ни военным путем. США в конфликте поддерживают независимость Тайваня. Командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн заявил, что Вашингтон планирует развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности, чтобы «сдержать Китай от вторжения на Тайвань».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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