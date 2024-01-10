Байден готовится направить делегацию на Тайвань

11 января 2024 в 00:22 Размер текста - 17 +

Байден рискует обострить отношения с Китаем Фото: Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден планирует отправить на Тайвань высокопоставленную делегацию экс-чиновников. Источники во властных кругах Америки заявляют, что визит состоится после проведения на острове выборов в предстоящую субботу. «Президент Джо Байден планирует отправить высокопоставленную делегацию бывших высокопоставленных чиновников в Тайбей после выборов на Тайване в субботу», — передает информацию источников издание Financial Times . Ожидается, что в группу войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли. Эксперты FT считают, что такой шаг может усилить напряженность между Вашингтоном и Пекином. Власти США, наоборот, должны обеспечивать сдержанность как со стороны Китая, так и Пекина, считают источники. Выборы президента Тайваня, а также вице-президента и членов парламента намечены на 13 января 2024 года. В случае победы основного кандидата Демократической прогрессивной партии, напряженность между Китаем и островом может перерасти в военный конфликт, заявил экс-замглавы канцелярии по делам Тайваня Госсовета Китая Ван Цзайси. Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в интервью «Национальной службе новостей» заявил, что воссоединения Китая и Тайваня не произойдет ни мирным ни военным путем. США в конфликте поддерживают независимость Тайваня. Командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн заявил, что Вашингтон планирует развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности, чтобы «сдержать Китай от вторжения на Тайвань». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден планирует отправить на Тайвань высокопоставленную делегацию экс-чиновников. Источники во властных кругах Америки заявляют, что визит состоится после проведения на острове выборов в предстоящую субботу. «Президент Джо Байден планирует отправить высокопоставленную делегацию бывших высокопоставленных чиновников в Тайбей после выборов на Тайване в субботу», — передает информацию источников издание Financial Times. Ожидается, что в группу войдут бывший замглавы госдепа США Джеймс Штейнберг и бывший советник по нацбезопасности Стивен Хэдли. Эксперты FT считают, что такой шаг может усилить напряженность между Вашингтоном и Пекином. Власти США, наоборот, должны обеспечивать сдержанность как со стороны Китая, так и Пекина, считают источники. Выборы президента Тайваня, а также вице-президента и членов парламента намечены на 13 января 2024 года. В случае победы основного кандидата Демократической прогрессивной партии, напряженность между Китаем и островом может перерасти в военный конфликт, заявил экс-замглавы канцелярии по делам Тайваня Госсовета Китая Ван Цзайси. Руководитель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Карнеев в интервью «Национальной службе новостей» заявил, что воссоединения Китая и Тайваня не произойдет ни мирным ни военным путем. США в конфликте поддерживают независимость Тайваня. Командующий Тихоокеанскими силами США Чарльз Флинн заявил, что Вашингтон планирует развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе новые ракеты средней дальности, чтобы «сдержать Китай от вторжения на Тайвань».