В «Модном приговоре» назначен новый ведущий

Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов
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Мастер-класс стилиста и телеведущего Александра Рогова. Екатеринбург, рогов александр
За Рогова в опросе проголосовало 45% участников Фото:

Российский стилист Александр Рогов назначен новым ведущим программы «Модный приговор», которая транслируется на «Первом канале». За него в опросе проголосовало 45% участников. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.

«Известный российский стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу о перевоплощениях „Модный приговор“», — передает «Лента.ру» информацию из пресс-релиза. Отмечается, что Рогов стал победителем по результатам зрительского голосования, набрав 45% голосов. На втором месте разместился актер Игорь Верник, его выбрали 18% участников. Третье место досталось телеведущему и стилисту Даниилу Грачеву.

Ранее главный бывший ведущий «Модного приговора» и историк моды Александр Васильев заявил, что программа изжила себя. По его словам, российские девушки стали лучше одеваться, их одежда не бросается в глаза. При этом Васильев не жалеет, что ушел из шоу.

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Российский стилист Александр Рогов назначен новым ведущим программы «Модный приговор», которая транслируется на «Первом канале». За него в опросе проголосовало 45% участников. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала. «Известный российский стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу о перевоплощениях „Модный приговор“», — передает «Лента.ру» информацию из пресс-релиза. Отмечается, что Рогов стал победителем по результатам зрительского голосования, набрав 45% голосов. На втором месте разместился актер Игорь Верник, его выбрали 18% участников. Третье место досталось телеведущему и стилисту Даниилу Грачеву. Ранее главный бывший ведущий «Модного приговора» и историк моды Александр Васильев заявил, что программа изжила себя. По его словам, российские девушки стали лучше одеваться, их одежда не бросается в глаза. При этом Васильев не жалеет, что ушел из шоу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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