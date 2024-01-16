Развлечения Знаменитости В «Модном приговоре» назначен новый ведущий Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов 16 января 2024 в 15:52 Размер текста - 17 + За Рогова в опросе проголосовало 45% участников Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российский стилист Александр Рогов назначен новым ведущим программы «Модный приговор», которая транслируется на «Первом канале». За него в опросе проголосовало 45% участников. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала. «Известный российский стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу о перевоплощениях „Модный приговор“», — передает «Лента.ру» информацию из пресс-релиза. Отмечается, что Рогов стал победителем по результатам зрительского голосования, набрав 45% голосов. На втором месте разместился актер Игорь Верник, его выбрали 18% участников. Третье место досталось телеведущему и стилисту Даниилу Грачеву. Ранее главный бывший ведущий «Модного приговора» и историк моды Александр Васильев заявил, что программа изжила себя. По его словам, российские девушки стали лучше одеваться, их одежда не бросается в глаза. При этом Васильев не жалеет, что ушел из шоу. Российский стилист Александр Рогов назначен новым ведущим программы «Модный приговор», которая транслируется на «Первом канале». За него в опросе проголосовало 45% участников. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала. «Известный российский стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу о перевоплощениях „Модный приговор“», — передает «Лента.ру» информацию из пресс-релиза. Отмечается, что Рогов стал победителем по результатам зрительского голосования, набрав 45% голосов. На втором месте разместился актер Игорь Верник, его выбрали 18% участников. Третье место досталось телеведущему и стилисту Даниилу Грачеву. Ранее главный бывший ведущий «Модного приговора» и историк моды Александр Васильев заявил, что программа изжила себя. По его словам, российские девушки стали лучше одеваться, их одежда не бросается в глаза. При этом Васильев не жалеет, что ушел из шоу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям