Умерла старейший член Британской королевской семьи

Умерла старейший член Британской королевской семьи Герцогиня Кентская Екатерина
Герцогине Кентской Екатерине было 92 года
Герцогине Кентской Екатерине было 92 года

На 93-м году жизни скончалась герцогиня Кентская Екатерина. Она являлась старейшим членом британской королевской семьи. Букингемский дворец распространил официальное заявление

«С глубокой скорбью Букингемский дворец сообщает о кончине Ее королевского Высочества герцогини Кентской. Ее Высочество мирно скончалась прошлой ночью в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи», — указано в заявлении канцелярии короля Карла III. В обращении от имени монарха, королевы Камиллы и других представителей королевской семьи подчеркивается, что они с теплотой вспоминают неустанную преданность покойной многочисленным организациям, с которыми она сотрудничала, ее любовь к музыке и искреннюю заботу о молодом поколении.

Герцогиня Кентская была супругой герцога Кентского Эдварда — двоюродного брата королевы Елизаветы II (1926–2022). После кончины Елизаветы II три года назад Екатерина занимала позицию самого возрастного члена британской монархии. В знак траура над Букингемским дворцом был приспущен государственный флаг.

Среди любителей спорта герцогиня Кентская прежде всего запомнилась тем, что в течение более чем 32 лет вручала награды победителям теннисного турнира в Уимблдоне.

