Россиянка смогла родить ребенка без двух маточных труб спустя 5 попыток ЭКО. Фото

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Женщине провели пять попыток ЭКО Фото:

Жительница Подмосковья родила здорового мальчика после шести операций, удаления обоих маточных труб и пяти попыток ЭКО (экстракорпоральное или искусственное оплодотворение). Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По информации журналистов, женщина перенесла шесть операций, ей трижды удаляли кисты, а позже убрали обе маточные трубы. «После выздоровления она не оставляла попытки забеременеть с помощью ЭКО, получилось лишь с пятого раза», — говорится в тексте поста. Отмечается, что новоиспеченная мама наблюдалась в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии.

По информации канала, несмотря на то, что женщина смогла выносить беременность, в момент родов медики столкнулись с проблемой. Кесарево сечение мешал провести миомный узел, он создавал риск маточного кровотечения. В итоге операция прошла успешно, а мальчик родился доношенным и здоровым. Ребека вместе с мамой уже выписали из больницы.

Фото:

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Жительница Подмосковья родила здорового мальчика после шести операций, удаления обоих маточных труб и пяти попыток ЭКО (экстракорпоральное или искусственное оплодотворение). Об этом сообщает telegram-канал Baza. По информации журналистов, женщина перенесла шесть операций, ей трижды удаляли кисты, а позже убрали обе маточные трубы. «После выздоровления она не оставляла попытки забеременеть с помощью ЭКО, получилось лишь с пятого раза», — говорится в тексте поста. Отмечается, что новоиспеченная мама наблюдалась в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии. По информации канала, несмотря на то, что женщина смогла выносить беременность, в момент родов медики столкнулись с проблемой. Кесарево сечение мешал провести миомный узел, он создавал риск маточного кровотечения. В итоге операция прошла успешно, а мальчик родился доношенным и здоровым. Ребека вместе с мамой уже выписали из больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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