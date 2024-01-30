Жительница Подмосковья родила здорового мальчика после шести операций, удаления обоих маточных труб и пяти попыток ЭКО (экстракорпоральное или искусственное оплодотворение). Об этом сообщает telegram-канал Baza.
По информации журналистов, женщина перенесла шесть операций, ей трижды удаляли кисты, а позже убрали обе маточные трубы. «После выздоровления она не оставляла попытки забеременеть с помощью ЭКО, получилось лишь с пятого раза», — говорится в тексте поста. Отмечается, что новоиспеченная мама наблюдалась в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии.
По информации канала, несмотря на то, что женщина смогла выносить беременность, в момент родов медики столкнулись с проблемой. Кесарево сечение мешал провести миомный узел, он создавал риск маточного кровотечения. В итоге операция прошла успешно, а мальчик родился доношенным и здоровым. Ребека вместе с мамой уже выписали из больницы.
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