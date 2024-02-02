Скончался оператор «Кухни» и «Последнего богатыря»

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Оператор Павел Капинос умер в возрасте 48 лет Фото:

Оператор сериала «Кухня» и фильма «Последний богатырь» Павел Капинос умер в возрасте 48 лет. О его смерти сообщила режиссер и сценарист Анна Меликян.

«Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет. Такая, конечно, хрупкая эта жизнь. И не подготовиться. И сказать нечего. Надо обязательно беречь друг друга», — написала она в Telegram. Меликян назвала Капиноса одним из лучши операторов в стране. Также она выразила соболезнования родным и близким оператора.

Капинос окончил операторский факультет ВГИКа. По профессии работал с конца 1990-х. Снял картины «Духless 2», «Кухня. Последняя битва», «Беспринципные», «Последний богатырь: Корень зла», «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Вместе с Меликян работал над фильмом «8», главную роль в котором исполнил Евгений Цыганов. Как режиссер Капинос снял проекты «Изоляция» и «Прощай, любимая!».

«Последний богатырь» — одна из успешных в России сказочных франшиз. Кассовые сборы сиквела в 2021 году превысили млрд рублей. До ухода западных компаний из страны картины курировал голливудский Disney.

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Оператор сериала «Кухня» и фильма «Последний богатырь» Павел Капинос умер в возрасте 48 лет. О его смерти сообщила режиссер и сценарист Анна Меликян. «Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет. Такая, конечно, хрупкая эта жизнь. И не подготовиться. И сказать нечего. Надо обязательно беречь друг друга», — написала она в Telegram. Меликян назвала Капиноса одним из лучши операторов в стране. Также она выразила соболезнования родным и близким оператора. Капинос окончил операторский факультет ВГИКа. По профессии работал с конца 1990-х. Снял картины «Духless 2», «Кухня. Последняя битва», «Беспринципные», «Последний богатырь: Корень зла», «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Вместе с Меликян работал над фильмом «8», главную роль в котором исполнил Евгений Цыганов. Как режиссер Капинос снял проекты «Изоляция» и «Прощай, любимая!». «Последний богатырь» — одна из успешных в России сказочных франшиз. Кассовые сборы сиквела в 2021 году превысили млрд рублей. До ухода западных компаний из страны картины курировал голливудский Disney.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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