Скончался оператор «Кухни» и «Последнего богатыря»

02 февраля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Оператор Павел Капинос умер в возрасте 48 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оператор сериала «Кухня» и фильма «Последний богатырь» Павел Капинос умер в возрасте 48 лет. О его смерти сообщила режиссер и сценарист Анна Меликян. «Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет. Такая, конечно, хрупкая эта жизнь. И не подготовиться. И сказать нечего. Надо обязательно беречь друг друга», — написала она в Telegram. Меликян назвала Капиноса одним из лучши операторов в стране. Также она выразила соболезнования родным и близким оператора. Капинос окончил операторский факультет ВГИКа. По профессии работал с конца 1990-х. Снял картины «Духless 2», «Кухня. Последняя битва», «Беспринципные», «Последний богатырь: Корень зла», «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Вместе с Меликян работал над фильмом «8», главную роль в котором исполнил Евгений Цыганов. Как режиссер Капинос снял проекты «Изоляция» и «Прощай, любимая!». «Последний богатырь» — одна из успешных в России сказочных франшиз. Кассовые сборы сиквела в 2021 году превысили млрд рублей. До ухода западных компаний из страны картины курировал голливудский Disney.

Оператор сериала «Кухня» и фильма «Последний богатырь» Павел Капинос умер в возрасте 48 лет. О его смерти сообщила режиссер и сценарист Анна Меликян. «Вчера у Паши остановилось сердце. В 48 лет. Такая, конечно, хрупкая эта жизнь. И не подготовиться. И сказать нечего. Надо обязательно беречь друг друга», — написала она в Telegram. Меликян назвала Капиноса одним из лучши операторов в стране. Также она выразила соболезнования родным и близким оператора. Капинос окончил операторский факультет ВГИКа. По профессии работал с конца 1990-х. Снял картины «Духless 2», «Кухня. Последняя битва», «Беспринципные», «Последний богатырь: Корень зла», «Последний богатырь: Посланник Тьмы». Вместе с Меликян работал над фильмом «8», главную роль в котором исполнил Евгений Цыганов. Как режиссер Капинос снял проекты «Изоляция» и «Прощай, любимая!». «Последний богатырь» — одна из успешных в России сказочных франшиз. Кассовые сборы сиквела в 2021 году превысили млрд рублей. До ухода западных компаний из страны картины курировал голливудский Disney.