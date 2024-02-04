Глава Крыма: от выполнения задач на СВО зависит судьба всего мира

Сергей Аксенов заявил о важнейшей цели спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

После конца спецоперации будет установлен новый миропорядок. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в день годовщины начала работы Ялтинской конференции в 1945 году.

«Новый миропорядок всегда устанавливают победители. Поэтому сегодня от выполнения задач СВО, поставленных нашим президентом, зависит судьба не только России, но и всего мира», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале .

Он также отметил, что западные страны признают только силу. Аксенов еще напомнил, что после Ялтинской конференции основные принципы послевоенного мира были нарушены, когда США намекнули СССР об испытаниях ядерного оружия.

В ноябре 2023 года с таким же тезисом, как у Аксенова, выступил глава России Владимир Путин. Последний заявил, что от спецоперации зависит судьба всего мира. Он отмечал, что новый миропорядок невозможен без сильной РФ.