После конца спецоперации будет установлен новый миропорядок. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в день годовщины начала работы Ялтинской конференции в 1945 году.
«Новый миропорядок всегда устанавливают победители. Поэтому сегодня от выполнения задач СВО, поставленных нашим президентом, зависит судьба не только России, но и всего мира», — написал Сергей Аксенов в своем
Он также отметил, что западные страны признают только силу. Аксенов еще напомнил, что после Ялтинской конференции основные принципы послевоенного мира были нарушены, когда США намекнули СССР об испытаниях ядерного оружия.
В ноябре 2023 года с таким же тезисом, как у Аксенова, выступил глава России Владимир Путин. Последний заявил, что от спецоперации зависит судьба всего мира. Он отмечал, что новый миропорядок невозможен без сильной РФ.
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