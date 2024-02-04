Глава Крыма: от выполнения задач на СВО зависит судьба всего мира

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, аксенов сергей
Сергей Аксенов заявил о важнейшей цели спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После конца спецоперации будет установлен новый миропорядок. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в день годовщины начала работы Ялтинской конференции в 1945 году.

«Новый миропорядок всегда устанавливают победители. Поэтому сегодня от выполнения задач СВО, поставленных нашим президентом, зависит судьба не только России, но и всего мира», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале.

Он также отметил, что западные страны признают только силу. Аксенов еще напомнил, что после Ялтинской конференции основные принципы послевоенного мира были нарушены, когда США намекнули СССР об испытаниях ядерного оружия.

В ноябре 2023 года с таким же тезисом, как у Аксенова, выступил глава России Владимир Путин. Последний заявил, что от спецоперации зависит судьба всего мира. Он отмечал, что новый миропорядок невозможен без сильной РФ.

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После конца спецоперации будет установлен новый миропорядок. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в день годовщины начала работы Ялтинской конференции в 1945 году. «Новый миропорядок всегда устанавливают победители. Поэтому сегодня от выполнения задач СВО, поставленных нашим президентом, зависит судьба не только России, но и всего мира», — написал Сергей Аксенов в своем telegram-канале. Он также отметил, что западные страны признают только силу. Аксенов еще напомнил, что после Ялтинской конференции основные принципы послевоенного мира были нарушены, когда США намекнули СССР об испытаниях ядерного оружия. В ноябре 2023 года с таким же тезисом, как у Аксенова, выступил глава России Владимир Путин. Последний заявил, что от спецоперации зависит судьба всего мира. Он отмечал, что новый миропорядок невозможен без сильной РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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