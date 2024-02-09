Буш-младший выругался из-за действий РФ
Бывший президент США Джордж Буш сказал, что «надерет зад» своим подчиненным после того, как лидер РФ Владимир Путин предоставил доказательства, что спецслужбы штатов поддерживают террористов на Кавказе.
«Я надеру им зад», — процитировал Путин американского лидера. Согласно словам президента РФ, они прозвучали после предоставления доказательств Вашингтону о поддержке американцами сепаратистов на Кавказе. Путин отметил, что после этих слов другого ответа от Буша не последовало.
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