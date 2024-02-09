Буш-младший пообещал «надрать зад» своим подчиненным из-за Путина

Буш-младший выругался на подчиненных после получения информации по Кавказу
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Буш-младший выругался из-за действий РФ Фото:

Бывший президент США Джордж Буш сказал, что «надерет зад» своим подчиненным после того, как лидер РФ Владимир Путин предоставил доказательства, что спецслужбы штатов поддерживают террористов на Кавказе.

«Я надеру им зад», — процитировал Путин американского лидера. Согласно словам президента РФ, они прозвучали после предоставления доказательств Вашингтону о поддержке американцами сепаратистов на Кавказе. Путин отметил, что после этих слов другого ответа от Буша не последовало.

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Бывший президент США Джордж Буш сказал, что «надерет зад» своим подчиненным после того, как лидер РФ Владимир Путин предоставил доказательства, что спецслужбы штатов поддерживают террористов на Кавказе. «Я надеру им зад», — процитировал Путин американского лидера. Согласно словам президента РФ, они прозвучали после предоставления доказательств Вашингтону о поддержке американцами сепаратистов на Кавказе. Путин отметил, что после этих слов другого ответа от Буша не последовало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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