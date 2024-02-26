В мире Европа В Венгрии назначен новый президент после скандальной отставки Новак Парламент Венгрии выбрал нового президента Тамаша Шуйока 26 февраля 2024 в 22:29 Размер текста - 17 + Каталину Новак с 5 марта заменит Тамаш Шуйок Фото: EPA/TASS С 5 марта новым президентом Венгрии станет председатель конституционного суда Тамаш Шуйок. Венгерские депутаты выбрали нового главу страны после скандальной отставки Каталины Новак. Она решила уйти после того, как помиловала осужденного за педофилию, что вызвало негодование общественности. «За Шуйока проголосовали 134 парламентария, пять выступили против. Всего голосовали 146 депутатов», — передает РБК. Отмечается, что семь голосов были признаны недействительными. Она вступит в должность 5 марта. Ранее Каталин Новак сообщила о намерении уйти в отставку. Она помиловала замдиректора одного из детских домов, который был фигурантом по делу о педофилии. С 5 марта новым президентом Венгрии станет председатель конституционного суда Тамаш Шуйок. Венгерские депутаты выбрали нового главу страны после скандальной отставки Каталины Новак. Она решила уйти после того, как помиловала осужденного за педофилию, что вызвало негодование общественности. «За Шуйока проголосовали 134 парламентария, пять выступили против. Всего голосовали 146 депутатов», — передает РБК. Отмечается, что семь голосов были признаны недействительными. Она вступит в должность 5 марта. Ранее Каталин Новак сообщила о намерении уйти в отставку. Она помиловала замдиректора одного из детских домов, который был фигурантом по делу о педофилии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям