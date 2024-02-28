NASA сообщило об утечке воздуха на российском сегменте МКС вдвое

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На российском сегменте МКС вдвое увеличилась утечка воздуха, заявил Джоэль Монтальбано Фото:

На российском сегменте МКС произошло увеличение утечки воздуха вдвое. Об этом рассказал руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

«Воздух в переходной камере модуля „Звезда“ стал уходить в два раза быстрее», — приводит слова Монтальбано официальный сайт космического агентства. Он добавил, что в ходе наблюдения за состоянием станции было замечено увеличение утечки за неделю до последнего запуска «Прогресса» и его стыковки со станцией. В «Роскосмосе» подтвердили эту информацию.

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На российском сегменте МКС произошло увеличение утечки воздуха вдвое. Об этом рассказал руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано. «Воздух в переходной камере модуля „Звезда“ стал уходить в два раза быстрее», — приводит слова Монтальбано официальный сайт космического агентства. Он добавил, что в ходе наблюдения за состоянием станции было замечено увеличение утечки за неделю до последнего запуска «Прогресса» и его стыковки со станцией. В «Роскосмосе» подтвердили эту информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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