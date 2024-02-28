NASA сообщило об утечке воздуха на российском сегменте МКС вдвое

28 февраля 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

На российском сегменте МКС вдвое увеличилась утечка воздуха, заявил Джоэль Монтальбано Фото: Роскосмос На российском сегменте МКС произошло увеличение утечки воздуха вдвое. Об этом рассказал руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано. «Воздух в переходной камере модуля „Звезда“ стал уходить в два раза быстрее», — приводит слова Монтальбано официальный сайт космического агентства. Он добавил, что в ходе наблюдения за состоянием станции было замечено увеличение утечки за неделю до последнего запуска «Прогресса» и его стыковки со станцией. В «Роскосмосе» подтвердили эту информацию.

На российском сегменте МКС произошло увеличение утечки воздуха вдвое. Об этом рассказал руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано. «Воздух в переходной камере модуля „Звезда“ стал уходить в два раза быстрее», — приводит слова Монтальбано официальный сайт космического агентства. Он добавил, что в ходе наблюдения за состоянием станции было замечено увеличение утечки за неделю до последнего запуска «Прогресса» и его стыковки со станцией. В «Роскосмосе» подтвердили эту информацию.