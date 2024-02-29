Для некоторых работников школ введут новую выплату

Путин призвал ввести выплату для советников директоров в школах и колледжах

29 февраля 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал о выплате для советников директоров в школах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 В России с 1 сентября 2024 года введут выплату в размере пять тысяч рублей для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «С 1 сентября 24 года предлагаю ввести федеральную выплату 5 000 рублей в месяц для всех Советников директоров по воспитанию в школах и колледжах», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он также поблагодарил школьных учителей за труд.

В России с 1 сентября 2024 года введут выплату в размере пять тысяч рублей для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «С 1 сентября 24 года предлагаю ввести федеральную выплату 5 000 рублей в месяц для всех Советников директоров по воспитанию в школах и колледжах», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он также поблагодарил школьных учителей за труд.