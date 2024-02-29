Для некоторых работников школ введут новую выплату

Путин призвал ввести выплату для советников директоров в школах и колледжах
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин рассказал о выплате для советников директоров в школах Фото:
новость из сюжета
Обращение Путина к Федеральному собранию-2024

В России с 1 сентября 2024 года введут выплату в размере пять тысяч рублей для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

«С 1 сентября 24 года предлагаю ввести федеральную выплату 5 000 рублей в месяц для всех Советников директоров по воспитанию в школах и колледжах», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он также поблагодарил школьных учителей за труд.

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В России с 1 сентября 2024 года введут выплату в размере пять тысяч рублей для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. «С 1 сентября 24 года предлагаю ввести федеральную выплату 5 000 рублей в месяц для всех Советников директоров по воспитанию в школах и колледжах», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он также поблагодарил школьных учителей за труд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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