Для некоторых работников школ введут новую выплату

Владимир Путин рассказал о выплате для советников директоров в школах
новость из сюжетаОбращение Путина к Федеральному собранию-2024
В России с 1 сентября 2024 года введут выплату в размере пять тысяч рублей для советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.
«С 1 сентября 24 года предлагаю ввести федеральную выплату 5 000 рублей в месяц для всех Советников директоров по воспитанию в школах и колледжах», — сказал Путин во время обращения. Трансляцию выступления президента ведет телеканал «Россия-24». Он также поблагодарил школьных учителей за труд.
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