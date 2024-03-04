Франция первая в мире закрепила в Конституции право на аборт

За принятие поправки проголосовали 780 депутатов
Французский парламент одобрил поправку, которая закрепляет в Конституции страны право женщин на аборт. Об этом сообщают журналисты по итогам, которое прошло в историческом Версальском дворце.
«В результате голосования в Конституцию Франции была внесена статья, гарантирующая женщинам право свободно прибегать к добровольному прерыванию беременности», —
За принятие поправки проголосовали 780 депутатов, против высказались 72 парламентария. Это решение делает Францию первой страной в мире, где право на аборт закреплено на уровне Конституции.
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