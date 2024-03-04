В мире Европа Франция первая в мире закрепила в Конституции право на аборт 04 марта 2024 в 23:35 Размер текста - 17 + За принятие поправки проголосовали 780 депутатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Французский парламент одобрил поправку, которая закрепляет в Конституции страны право женщин на аборт. Об этом сообщают журналисты по итогам, которое прошло в историческом Версальском дворце. «В результате голосования в Конституцию Франции была внесена статья, гарантирующая женщинам право свободно прибегать к добровольному прерыванию беременности», — передает информацию телеканал BFMTV. За принятие поправки проголосовали 780 депутатов, против высказались 72 парламентария. Это решение делает Францию первой страной в мире, где право на аборт закреплено на уровне Конституции. Французский парламент одобрил поправку, которая закрепляет в Конституции страны право женщин на аборт. Об этом сообщают журналисты по итогам, которое прошло в историческом Версальском дворце. «В результате голосования в Конституцию Франции была внесена статья, гарантирующая женщинам право свободно прибегать к добровольному прерыванию беременности», — передает информацию телеканал BFMTV. За принятие поправки проголосовали 780 депутатов, против высказались 72 парламентария. Это решение делает Францию первой страной в мире, где право на аборт закреплено на уровне Конституции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям