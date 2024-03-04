Франция первая в мире закрепила в Конституции право на аборт

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
За принятие поправки проголосовали 780 депутатов Фото:

Французский парламент одобрил поправку, которая закрепляет в Конституции страны право женщин на аборт. Об этом сообщают журналисты по итогам, которое прошло в историческом Версальском дворце.

«В результате голосования в Конституцию Франции была внесена статья, гарантирующая женщинам право свободно прибегать к добровольному прерыванию беременности», — передает информацию телеканал BFMTV.

За принятие поправки проголосовали 780 депутатов, против высказались 72 парламентария. Это решение делает Францию первой страной в мире, где право на аборт закреплено на уровне Конституции.

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Французский парламент одобрил поправку, которая закрепляет в Конституции страны право женщин на аборт. Об этом сообщают журналисты по итогам, которое прошло в историческом Версальском дворце. «В результате голосования в Конституцию Франции была внесена статья, гарантирующая женщинам право свободно прибегать к добровольному прерыванию беременности», — передает информацию телеканал BFMTV. За принятие поправки проголосовали 780 депутатов, против высказались 72 парламентария. Это решение делает Францию первой страной в мире, где право на аборт закреплено на уровне Конституции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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