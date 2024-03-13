Минюст Украины: Россия требовала на переговорах отказа от выплаты репараций

14 марта 2024 в 01:45 Размер текста - 17 +

Стороны встречались в марте 2022 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители РФ на переговорах с Украиной, прошедших весной 2022 года в Стамбуле настаивали, чтобы киевские власти отказались от репараций и компенсаций. По словам главы Минюста Украины Дениса Малюськи, Москва также требовала отозвать иски в международные трибуналы. «Одно из главных и ключевых требований делегации России состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций. Они требовали, чтобы все наши иски в международный трибунал были бы отозваны», — цитирует РИА Новости Дениса Малюську. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МИД РФ по теме публикации. Ответ ожидается. После переговоров в Стамбуле российская сторона заявляла, что был достигнут прогресс. Киев предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. Но в мае процесс прекратился. В ноябре 2023 года в рамках переговоров РФ предлагала Украине завершить военные действия, но при условии нейтралитета Киева и невступления в НАТО. Киевские власти отказались. По словам президента России Владимира Путина, Москва готова к переговорам по Украине, но чтобы они были основаны «на тех реалиях, которые сложились», пишет «Национальная служба новостей». По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, инициативам по урегулированию конфликта должна предшествовать отмена указа украинского лидера Владимира Зеленского о запрете диалога с российской стороной, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители РФ на переговорах с Украиной, прошедших весной 2022 года в Стамбуле настаивали, чтобы киевские власти отказались от репараций и компенсаций. По словам главы Минюста Украины Дениса Малюськи, Москва также требовала отозвать иски в международные трибуналы. «Одно из главных и ключевых требований делегации России состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций. Они требовали, чтобы все наши иски в международный трибунал были бы отозваны», — цитирует РИА Новости Дениса Малюську. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в МИД РФ по теме публикации. Ответ ожидается. После переговоров в Стамбуле российская сторона заявляла, что был достигнут прогресс. Киев предлагал нейтральный статус Украины в обмен на гарантии безопасности. Но в мае процесс прекратился. В ноябре 2023 года в рамках переговоров РФ предлагала Украине завершить военные действия, но при условии нейтралитета Киева и невступления в НАТО. Киевские власти отказались. По словам президента России Владимира Путина, Москва готова к переговорам по Украине, но чтобы они были основаны «на тех реалиях, которые сложились», пишет «Национальная служба новостей». По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, инициативам по урегулированию конфликта должна предшествовать отмена указа украинского лидера Владимира Зеленского о запрете диалога с российской стороной, передает RT.