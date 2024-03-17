Москвичи закончили выбирать президента России

В Москве закрылись избирательные участки

17 марта 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

В Мокве завершилось голосование по выборам президента РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Москве в 20:00 завершилось голосование по выборам президента России, избирательные участки прекратили работу. Жители столицы могли воспользоваться различными методами для участия в выборах президента. На избирательных участках была предусмотрена возможность голосования как с использованием традиционных бумажных бюллетеней, так и через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). К 15:00 последнего дня голосования в Москве было выдано свыше пяти миллионов бюллетеней для участия в президентских выборах РФ, передает председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, больше 3,5 миллиона россиян проголосовали через ДЭГ. Явка превысила 66%. Член СПЧ Алексей Мельников сообщил, что в следственных изоляторах Москвы на выборах президента РФ отмечена почти стопроцентная явка. Проголосовали все из 6736 заключенных, которые выразили желание участвовать в выборах. Мельников указал на типично высокую активность голосования в изоляторах и добавил, что участвовали также около 800 человек под домашним арестом. Нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на президентских выборах РФ достигла 70,81%. Это общая очная явка с учетом дистанционного электронного голосования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве в 20:00 завершилось голосование по выборам президента России, избирательные участки прекратили работу. Жители столицы могли воспользоваться различными методами для участия в выборах президента. На избирательных участках была предусмотрена возможность голосования как с использованием традиционных бумажных бюллетеней, так и через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). К 15:00 последнего дня голосования в Москве было выдано свыше пяти миллионов бюллетеней для участия в президентских выборах РФ, передает председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, больше 3,5 миллиона россиян проголосовали через ДЭГ. Явка превысила 66%. Член СПЧ Алексей Мельников сообщил, что в следственных изоляторах Москвы на выборах президента РФ отмечена почти стопроцентная явка. Проголосовали все из 6736 заключенных, которые выразили желание участвовать в выборах. Мельников указал на типично высокую активность голосования в изоляторах и добавил, что участвовали также около 800 человек под домашним арестом. Нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на президентских выборах РФ достигла 70,81%. Это общая очная явка с учетом дистанционного электронного голосования.