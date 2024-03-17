Москвичи закончили выбирать президента России

В Москве закрылись избирательные участки
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Выборы и голосование на участке. Тюмень , выборы, голосование, выборы 2024
В Мокве завершилось голосование по выборам президента РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Москве в 20:00 завершилось голосование по выборам президента России, избирательные участки прекратили работу. Жители столицы могли воспользоваться различными методами для участия в выборах президента. На избирательных участках была предусмотрена возможность голосования как с использованием традиционных бумажных бюллетеней, так и через дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

К 15:00 последнего дня голосования в Москве было выдано свыше пяти миллионов бюллетеней для участия в президентских выборах РФ, передает председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, больше 3,5 миллиона россиян проголосовали через ДЭГ. Явка превысила 66%.

Член СПЧ Алексей Мельников сообщил, что в следственных изоляторах Москвы на выборах президента РФ отмечена почти стопроцентная явка. Проголосовали все из 6736 заключенных, которые выразили желание участвовать в выборах. Мельников указал на типично высокую активность голосования в изоляторах и добавил, что участвовали также около 800 человек под домашним арестом. Нарушений в ходе голосования не зафиксировано.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на президентских выборах РФ достигла 70,81%. Это общая очная явка с учетом дистанционного электронного голосования.

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В Москве в 20:00 завершилось голосование по выборам президента России, избирательные участки прекратили работу. Жители столицы могли воспользоваться различными методами для участия в выборах президента. На избирательных участках была предусмотрена возможность голосования как с использованием традиционных бумажных бюллетеней, так и через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). К 15:00 последнего дня голосования в Москве было выдано свыше пяти миллионов бюллетеней для участия в президентских выборах РФ, передает председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, больше 3,5 миллиона россиян проголосовали через ДЭГ. Явка превысила 66%. Член СПЧ Алексей Мельников сообщил, что в следственных изоляторах Москвы на выборах президента РФ отмечена почти стопроцентная явка. Проголосовали все из 6736 заключенных, которые выразили желание участвовать в выборах. Мельников указал на типично высокую активность голосования в изоляторах и добавил, что участвовали также около 800 человек под домашним арестом. Нарушений в ходе голосования не зафиксировано. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на президентских выборах РФ достигла 70,81%. Это общая очная явка с учетом дистанционного электронного голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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