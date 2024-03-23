Террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», этапируют в Москву

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В ФСБ России сообщили, что террористов этапируют в Москву Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Задержанных в Брянской области террористов, устроивших нападение в «Крокус Сити Холле», собираются этапировать в Москву. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

«В настоящее время они этапируются в Москву», — говорится в сообщении. Его передает РИА Новости.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что террористы планировали после совершения нападения в «Крокус Сити Холле» пересечь границу между Россией и Украиной. В Кремле заявили, что глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, передает телеканал 360.

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Задержанных в Брянской области террористов, устроивших нападение в «Крокус Сити Холле», собираются этапировать в Москву. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. «В настоящее время они этапируются в Москву», — говорится в сообщении. Его передает РИА Новости. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что террористы планировали после совершения нападения в «Крокус Сити Холле» пересечь границу между Россией и Украиной. В Кремле заявили, что глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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