Террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», этапируют в Москву

23 марта 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

В ФСБ России сообщили, что террористов этапируют в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Задержанных в Брянской области террористов, устроивших нападение в «Крокус Сити Холле», собираются этапировать в Москву. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. «В настоящее время они этапируются в Москву», — говорится в сообщении. Его передает РИА Новости. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что террористы планировали после совершения нападения в «Крокус Сити Холле» пересечь границу между Россией и Украиной. В Кремле заявили, что глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанных в Брянской области террористов, устроивших нападение в «Крокус Сити Холле», собираются этапировать в Москву. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ. «В настоящее время они этапируются в Москву», — говорится в сообщении. Его передает РИА Новости. Ранее в ФСБ РФ сообщили, что террористы планировали после совершения нападения в «Крокус Сити Холле» пересечь границу между Россией и Украиной. В Кремле заявили, что глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, передает телеканал 360.