Террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле», этапируют в Москву

Задержанных в Брянской области террористов, устроивших нападение в «Крокус Сити Холле», собираются этапировать в Москву. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
«В настоящее время они этапируются в Москву», — говорится в сообщении. Его передает РИА Новости.
Ранее в ФСБ РФ сообщили, что террористы планировали после совершения нападения в «Крокус Сити Холле» пересечь границу между Россией и Украиной. В Кремле заявили, что глава ФСБ Александр Бортников доложил российскому президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, передает телеканал 360.
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