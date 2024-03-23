Песков ответил на вопрос об обращении Путина из-за теракта в «Крокус сити холле»

Песков объяснил, планируется ли обращение Путина из-за теракта
Об обращении президента РФ Владимира Путина из-за трагедии в «Крокус сити холле» до сих пор ничего не известно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что сообщит, когда информация появится.
«Мы сообщим», — заявил Песков. Его слова передают «Известия».
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