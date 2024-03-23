Песков ответил на вопрос об обращении Путина из-за теракта в «Крокус сити холле»

Песков заверил, что сообщит об обращении Путина из-за теракта
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков объяснил, планируется ли обращение Путина из-за теракта Фото:

Об обращении президента РФ Владимира Путина из-за трагедии в «Крокус сити холле» до сих пор ничего не известно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что сообщит, когда информация появится.

«Мы сообщим», — заявил Песков. Его слова передают «Известия».

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Об обращении президента РФ Владимира Путина из-за трагедии в «Крокус сити холле» до сих пор ничего не известно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что сообщит, когда информация появится. «Мы сообщим», — заявил Песков. Его слова передают «Известия».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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