Песков ответил на вопрос об обращении Путина из-за теракта в «Крокус сити холле»

Песков заверил, что сообщит об обращении Путина из-за теракта

23 марта 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Песков объяснил, планируется ли обращение Путина из-за теракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Об обращении президента РФ Владимира Путина из-за трагедии в «Крокус сити холле» до сих пор ничего не известно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что сообщит, когда информация появится. «Мы сообщим», — заявил Песков. Его слова передают «Известия». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Об обращении президента РФ Владимира Путина из-за трагедии в «Крокус сити холле» до сих пор ничего не известно. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что сообщит, когда информация появится. «Мы сообщим», — заявил Песков. Его слова передают «Известия».