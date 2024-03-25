Московская художница чудом спаслась при теракте в «Крокусе»

Shot: художница Казинская выжила при теракте в «Крокусе», спрятавшись в туалете
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
Художница Алена Казинская из Москвы выжила в теракте в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Московская художница Алена Казинская выжила в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом она рассказала telegram-каналу SHOT. По словам девушки, ей удалось спастись, спрятавшись с подругой в туалете.

«Член Союза художников России выжила в теракте в „Крокусе“, хотя на это уже не надеялась. Алена Казинская попрощалась с близкими голосовыми сообщениями под звуки стрельбы, на момент нападения ждала выхода группы „Пикник“ на балконе вместе с подругой», — говорится в сообщении.

Казинская рассказала: когда террористы вошли в зал, она кинула подругу на пол и еще кого-то. Вместе они начали ползти к другому выходу по ряду, снаружи зала тоже стреляли и загоняли обратно. Позже они спрятались в туалете на втором этаже.

Девушки пытались найти выход, но им не хватало воздуха. Они шли на ощупь и наткнулись на мужчину, который вывел их на улицу. Алену Казинскую и ее подругу госпитализировали с отравлением угарным газом. Обе в реанимации в одной палате.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта. Тогда, перед началом концерта группы «Пикник», в здание ворвались вооруженные мужчины и начали расстреливать случайных людей. Позже боевики подожгли здание. Многие посетители отравились угарным газом. По последним данным, в трагедии погибли 137 людей. Четверо обвиняемых в совершении теракта арестованы и ждут суда.

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Московская художница Алена Казинская выжила в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом она рассказала telegram-каналу SHOT. По словам девушки, ей удалось спастись, спрятавшись с подругой в туалете. «Член Союза художников России выжила в теракте в „Крокусе“, хотя на это уже не надеялась. Алена Казинская попрощалась с близкими голосовыми сообщениями под звуки стрельбы, на момент нападения ждала выхода группы „Пикник“ на балконе вместе с подругой», — говорится в сообщении. Казинская рассказала: когда террористы вошли в зал, она кинула подругу на пол и еще кого-то. Вместе они начали ползти к другому выходу по ряду, снаружи зала тоже стреляли и загоняли обратно. Позже они спрятались в туалете на втором этаже. Девушки пытались найти выход, но им не хватало воздуха. Они шли на ощупь и наткнулись на мужчину, который вывел их на улицу. Алену Казинскую и ее подругу госпитализировали с отравлением угарным газом. Обе в реанимации в одной палате. Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта. Тогда, перед началом концерта группы «Пикник», в здание ворвались вооруженные мужчины и начали расстреливать случайных людей. Позже боевики подожгли здание. Многие посетители отравились угарным газом. По последним данным, в трагедии погибли 137 людей. Четверо обвиняемых в совершении теракта арестованы и ждут суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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