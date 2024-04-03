Мишустин объяснил, зачем менять налоговую систему в России

Изменение налоговой системы в России необходимо для сокращения неравенства в обществе и развития регионов страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отчитываясь о работе правительства за 2023 год.
«Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов РФ», — сказал Михаил Мишустин. Трансляцию его выступления ведет URA.RU на сайте издания.
Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать подходы для модернизации фискальной системы в стране. Таким образом планируется снизить нагрузку на семьи с детьми и справедливо распределить налоги среди граждан с высокими доходами.
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