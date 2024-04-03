Мишустин объяснил, зачем менять налоговую систему в России

Мишустин: налоги необходимы для развития регионов РФ и сокращения неравенства
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Ежегодный отчет Правительства РФ в Государственной Думе. Москва, мишустин михаил, топ
Новая налоговая система сократит неравенство в обществе, уверен Михаил Мишустин Фото:

Изменение налоговой системы в России необходимо для сокращения неравенства в обществе и развития регионов страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отчитываясь о работе правительства за 2023 год.

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«Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов РФ», — сказал Михаил Мишустин. Трансляцию его выступления ведет URA.RU на сайте издания.

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать подходы для модернизации фискальной системы в стране. Таким образом планируется снизить нагрузку на семьи с детьми и справедливо распределить налоги среди граждан с высокими доходами.

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Изменение налоговой системы в России необходимо для сокращения неравенства в обществе и развития регионов страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отчитываясь о работе правительства за 2023 год. «Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов РФ», — сказал Михаил Мишустин. Трансляцию его выступления ведет URA.RU на сайте издания. Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать подходы для модернизации фискальной системы в стране. Таким образом планируется снизить нагрузку на семьи с детьми и справедливо распределить налоги среди граждан с высокими доходами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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