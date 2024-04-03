Мишустин объяснил, зачем менять налоговую систему в России

Мишустин: налоги необходимы для развития регионов РФ и сокращения неравенства

03 апреля 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Новая налоговая система сократит неравенство в обществе, уверен Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Изменение налоговой системы в России необходимо для сокращения неравенства в обществе и развития регионов страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отчитываясь о работе правительства за 2023 год. Статья по теме Путин дал старт обновлению налоговой системы в России «Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов РФ», — сказал Михаил Мишустин. Трансляцию его выступления ведет URA.RU на сайте издания. Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать подходы для модернизации фискальной системы в стране. Таким образом планируется снизить нагрузку на семьи с детьми и справедливо распределить налоги среди граждан с высокими доходами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Изменение налоговой системы в России необходимо для сокращения неравенства в обществе и развития регионов страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отчитываясь о работе правительства за 2023 год. «Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач. Она призвана сокращать неравенство. Причем не только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъектов РФ», — сказал Михаил Мишустин. Трансляцию его выступления ведет URA.RU на сайте издания. Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать подходы для модернизации фискальной системы в стране. Таким образом планируется снизить нагрузку на семьи с детьми и справедливо распределить налоги среди граждан с высокими доходами.