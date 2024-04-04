Экс-постпред США сделал неожиданное заявление о России

Экс-постпред США призвал Вашингтон обращаться с Россией как со сверхдержавой

04 апреля 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Белому дому следует готовиться к тому, что Россия станет сверхдержавой, заявил Роберт Хантер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия с какой-то момент станет сверхдержавой, поэтому Запад должен учитывать этот факт в собственных интересах. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер. «От России нельзя избавиться по желанию. В определенный момент она снова станет великой державой», — написал Хантер в статье для Responsible Statecraft. Он добавил, что Запад, в частности США, должен учитывать этот факт в собственных интересах. Ранее газета Business Insider писала, что инвестиции в потенциально благоприятные территории Сибири для сельскохозяйственной продукции, могут превратить Россию в сверхдержаву. Также уточняется, что в Сибири находятся одни из крупнейших в мире запасов незанятых пахотных земель с хорошим потенциалом и Россия является потенциально пригодной страной для инвесторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия с какой-то момент станет сверхдержавой, поэтому Запад должен учитывать этот факт в собственных интересах. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер. «От России нельзя избавиться по желанию. В определенный момент она снова станет великой державой», — написал Хантер в статье для Responsible Statecraft. Он добавил, что Запад, в частности США, должен учитывать этот факт в собственных интересах. Ранее газета Business Insider писала, что инвестиции в потенциально благоприятные территории Сибири для сельскохозяйственной продукции, могут превратить Россию в сверхдержаву. Также уточняется, что в Сибири находятся одни из крупнейших в мире запасов незанятых пахотных земель с хорошим потенциалом и Россия является потенциально пригодной страной для инвесторов.