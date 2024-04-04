Экс-постпред США сделал неожиданное заявление о России

Экс-постпред США призвал Вашингтон обращаться с Россией как со сверхдержавой
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Виды Кремля с Патриаршего моста. Москва, вечерний город, город москва, кремль, большой каменный мост, москва-река
Белому дому следует готовиться к тому, что Россия станет сверхдержавой, заявил Роберт Хантер Фото:

Россия с какой-то момент станет сверхдержавой, поэтому Запад должен учитывать этот факт в собственных интересах. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер.

«От России нельзя избавиться по желанию. В определенный момент она снова станет великой державой», — написал Хантер в статье для Responsible Statecraft. Он добавил, что Запад, в частности США, должен учитывать этот факт в собственных интересах.

Ранее газета Business Insider писала, что инвестиции в потенциально благоприятные территории Сибири для сельскохозяйственной продукции, могут превратить Россию в сверхдержаву. Также уточняется, что в Сибири находятся одни из крупнейших в мире запасов незанятых пахотных земель с хорошим потенциалом и Россия является потенциально пригодной страной для инвесторов.

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Россия с какой-то момент станет сверхдержавой, поэтому Запад должен учитывать этот факт в собственных интересах. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер. «От России нельзя избавиться по желанию. В определенный момент она снова станет великой державой», — написал Хантер в статье для Responsible Statecraft. Он добавил, что Запад, в частности США, должен учитывать этот факт в собственных интересах. Ранее газета Business Insider писала, что инвестиции в потенциально благоприятные территории Сибири для сельскохозяйственной продукции, могут превратить Россию в сверхдержаву. Также уточняется, что в Сибири находятся одни из крупнейших в мире запасов незанятых пахотных земель с хорошим потенциалом и Россия является потенциально пригодной страной для инвесторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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