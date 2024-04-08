В Британии назвали территорию, которую может взять под контроль Россия

Аналитик Меркурис: Россия сможет взять под контроль всю территорию ДНР

09 апреля 2024 в 04:17 Размер текста - 17 +

По словам Меркуриса, Россия имеет полное превосходство в противостоянии с Украиной Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия располагает всеми ресурсами и личным составом, которые позволят совершить прорыв на ключевом участке зоны проведения спецоперации и взять под контроль всю территорию ДНР. Об этом завил британский аналитик Александр Меркурис. «Если русские решат занять Часов Яр, они это сделают. Если они решат обойти Часов Яр, чтобы пойти на Константиновку на юго-запад, они смогут. <…> Как я уже говорил много раз, и это касается других мест, где шли бои — Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, — несмотря на сопротивление Украины, конечный итог не вызывает сомнений», — заявил на своем youtube-канале Меркурис. По словам аналитика, Россия имеет превосходство по всем пунктам, чтобы совершить прорыв на ключевом участке зоны проведения спецоперации и достичь поставленных целей. По его мнению, главное сражение сейчас идет за Часов Яр. Ранее командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что члены НАТО не хотят войны с Россией. Об этом он рассказал на конференции в Вашингтоне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия располагает всеми ресурсами и личным составом, которые позволят совершить прорыв на ключевом участке зоны проведения спецоперации и взять под контроль всю территорию ДНР. Об этом завил британский аналитик Александр Меркурис. «Если русские решат занять Часов Яр, они это сделают. Если они решат обойти Часов Яр, чтобы пойти на Константиновку на юго-запад, они смогут. <…> Как я уже говорил много раз, и это касается других мест, где шли бои — Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Авдеевка, — несмотря на сопротивление Украины, конечный итог не вызывает сомнений», — заявил на своем youtube-канале Меркурис. По словам аналитика, Россия имеет превосходство по всем пунктам, чтобы совершить прорыв на ключевом участке зоны проведения спецоперации и достичь поставленных целей. По его мнению, главное сражение сейчас идет за Часов Яр. Ранее командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что члены НАТО не хотят войны с Россией. Об этом он рассказал на конференции в Вашингтоне.