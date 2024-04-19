TWP представил «отрезвляющую для Киева оценку» российского военного производства

TWP: РФ наращивает производство вооружения на фоне нехватки боеприпасов у ВСУ

19 апреля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Украина испытывает нехватку боеприпасов, пишет TWP Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия активно наращивает производство вооружения в то время, как Украина испытывает нехватку боеприпасов. Благодаря этому армия РФ могла бы проводить наступление на позиции ВСУ в течение двух лет, что является «отрезвляющей оценкой» для Киева, пишет The Washington Post. «Россия нарастила военное производство, пополнив запасы стандартного оружия и боеприпасов, и, вероятно, сможет выдержать свое наступление на Украине… что является отрезвляющей оценкой для Киева», — говорится в материале. Уточняется, что РФ может продолжить наступать на позиции ВСУ в течение еще двух лет. В то время как российский ОПК активно наращивает производственные мощности, украинская армия страдает от нехватки вооружения. Кроме того, ВСУ продолжают терять позиции на поле боя, пишет автор статьи. Ранее американская пресса писала, что Россия производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО суммарно, передает «Царьград». Также в последнее время СМИ пишут, что ВСУ теряют позиции из-за дефицита вооружений, сообщает RT. Американский политик Мишель Флурнуа заявила, что РФ возьмет Киев, если Вашингтон не возобновит помощь украинской стороне, пишет MK.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия активно наращивает производство вооружения в то время, как Украина испытывает нехватку боеприпасов. Благодаря этому армия РФ могла бы проводить наступление на позиции ВСУ в течение двух лет, что является «отрезвляющей оценкой» для Киева, пишет The Washington Post. «Россия нарастила военное производство, пополнив запасы стандартного оружия и боеприпасов, и, вероятно, сможет выдержать свое наступление на Украине… что является отрезвляющей оценкой для Киева», — говорится в материале. Уточняется, что РФ может продолжить наступать на позиции ВСУ в течение еще двух лет. В то время как российский ОПК активно наращивает производственные мощности, украинская армия страдает от нехватки вооружения. Кроме того, ВСУ продолжают терять позиции на поле боя, пишет автор статьи. Ранее американская пресса писала, что Россия производит больше боеприпасов для ПВО, чем все страны НАТО суммарно, передает «Царьград». Также в последнее время СМИ пишут, что ВСУ теряют позиции из-за дефицита вооружений, сообщает RT. Американский политик Мишель Флурнуа заявила, что РФ возьмет Киев, если Вашингтон не возобновит помощь украинской стороне, пишет MK.RU.