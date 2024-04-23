Shot: на Казань надвигается мощный ураган. Видео

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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
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По Татарстану двигается мощный ураган, сейчас он продвигается в сторону Казани. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«Ураган в Татарстане. Сейчас он движется на Казань. Власти призывают жителей сидеть дома», — передает telegram-канал Shot.

Непогода бушует в регионе с утра. Раньше стало известно, что там прошел крупный град. Уже есть повреждения в некоторых регионах, о жертвах до сих пор не сообщалось.

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По Татарстану двигается мощный ураган, сейчас он продвигается в сторону Казани. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Ураган в Татарстане. Сейчас он движется на Казань. Власти призывают жителей сидеть дома», — передает telegram-канал Shot. Непогода бушует в регионе с утра. Раньше стало известно, что там прошел крупный град. Уже есть повреждения в некоторых регионах, о жертвах до сих пор не сообщалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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