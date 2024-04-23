Shot: на Казань надвигается мощный ураган. Видео

23 апреля 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По Татарстану двигается мощный ураган, сейчас он продвигается в сторону Казани. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Ураган в Татарстане. Сейчас он движется на Казань. Власти призывают жителей сидеть дома», — передает telegram-канал Shot. Непогода бушует в регионе с утра. Раньше стало известно, что там прошел крупный град. Уже есть повреждения в некоторых регионах, о жертвах до сих пор не сообщалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По Татарстану двигается мощный ураган, сейчас он продвигается в сторону Казани. Об этом сообщили в telegram-каналах. «Ураган в Татарстане. Сейчас он движется на Казань. Власти призывают жителей сидеть дома», — передает telegram-канал Shot. Непогода бушует в регионе с утра. Раньше стало известно, что там прошел крупный град. Уже есть повреждения в некоторых регионах, о жертвах до сих пор не сообщалось.