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По Татарстану двигается мощный ураган, сейчас он продвигается в сторону Казани. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«Ураган в Татарстане. Сейчас он движется на Казань. Власти призывают жителей сидеть дома», — передает telegram-канал Shot.
Непогода бушует в регионе с утра. Раньше стало известно, что там прошел крупный град. Уже есть повреждения в некоторых регионах, о жертвах до сих пор не сообщалось.
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