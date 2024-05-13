В Индии рекламный щит придавил полсотни людей. Видео

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В Индии из-за осадков снесло рекламный щит Фото:

В Индии в Мумбаи из-за непогоды упал рекламный щит и придавил полсотни людей. Об этом сообщили Hindustan Times.

«По меньшей мере 64 человека получили ранения после того, как рекламный щит высотой 100 футов был вырван с корнем и упал на бензоколонку и близлежащие дома на перекрестке Чедданагар в районе Гаткопар», — сообщило индийское издание. Там же отметили, что под ним могут находиться еще более 100 человек.

Проливной дождь и сильный ветер в Индии отрицательно повлияли на авиасообщение, работу метро и пригородных поездов в городе. Движение метро между станциями Aarey и Andheri East было приостановлено из-за падения баннера на контактный провод, вызванного сильным ветром. Перебои в работе оборудования воздушной линии из-за непогоды также привели к периодическим остановкам движения поездов по линии Харбор.

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В Индии в Мумбаи из-за непогоды упал рекламный щит и придавил полсотни людей. Об этом сообщили Hindustan Times. «По меньшей мере 64 человека получили ранения после того, как рекламный щит высотой 100 футов был вырван с корнем и упал на бензоколонку и близлежащие дома на перекрестке Чедданагар в районе Гаткопар», — сообщило индийское издание. Там же отметили, что под ним могут находиться еще более 100 человек. Проливной дождь и сильный ветер в Индии отрицательно повлияли на авиасообщение, работу метро и пригородных поездов в городе. Движение метро между станциями Aarey и Andheri East было приостановлено из-за падения баннера на контактный провод, вызванного сильным ветром. Перебои в работе оборудования воздушной линии из-за непогоды также привели к периодическим остановкам движения поездов по линии Харбор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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