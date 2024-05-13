В Индии рекламный щит придавил полсотни людей. Видео

13 мая 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

В Индии из-за осадков снесло рекламный щит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Индии в Мумбаи из-за непогоды упал рекламный щит и придавил полсотни людей. Об этом сообщили Hindustan Times. «По меньшей мере 64 человека получили ранения после того, как рекламный щит высотой 100 футов был вырван с корнем и упал на бензоколонку и близлежащие дома на перекрестке Чедданагар в районе Гаткопар», — сообщило индийское издание . Там же отметили, что под ним могут находиться еще более 100 человек. Проливной дождь и сильный ветер в Индии отрицательно повлияли на авиасообщение, работу метро и пригородных поездов в городе. Движение метро между станциями Aarey и Andheri East было приостановлено из-за падения баннера на контактный провод, вызванного сильным ветром. Перебои в работе оборудования воздушной линии из-за непогоды также привели к периодическим остановкам движения поездов по линии Харбор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Индии в Мумбаи из-за непогоды упал рекламный щит и придавил полсотни людей. Об этом сообщили Hindustan Times. «По меньшей мере 64 человека получили ранения после того, как рекламный щит высотой 100 футов был вырван с корнем и упал на бензоколонку и близлежащие дома на перекрестке Чедданагар в районе Гаткопар», — сообщило индийское издание. Там же отметили, что под ним могут находиться еще более 100 человек. Проливной дождь и сильный ветер в Индии отрицательно повлияли на авиасообщение, работу метро и пригородных поездов в городе. Движение метро между станциями Aarey и Andheri East было приостановлено из-за падения баннера на контактный провод, вызванного сильным ветром. Перебои в работе оборудования воздушной линии из-за непогоды также привели к периодическим остановкам движения поездов по линии Харбор.