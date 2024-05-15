Суд вернул компании Silver Basis заявление по банкротству завода «Москвич»

15 мая 2024 в 23:41 Размер текста - 17 +

Долг у «Москвича» образовался по договору за 2020 год Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве арбитражный суд без рассмотрения по существу вернул компании Silver Basis (HK) Investment Development Company Limited (Гонконг) заявление об инициировании процедуры банкротства АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Это следует из опубликованного 15 мая определения суда. «Требования заявителя основаны на вступившем в силу в апреле решении арбитражного суда Москвы о взыскании с „Москвича“ в пользу Silver Basis около 2,6 миллиона евро (более 257 миллионов рублей по текущему курсу)», — говорится в определении суда. Долг образовался по договору за 2020 год, который компания из Гонконга заключила с ЗАО «Рено Россия» для разработки оснастки производства комплектующих для машин Renault. Исполнение решения было приостановлено 26 апреля арбитражным судом Московского округа до рассмотрения кассационной жалобы на судебные решения нижестоящих инстанций. Заседание назначено на 6 июня. Возвращая заявление, суд сослался на постановление пленума Высшего арбитражного суда России 2012 года. В нем говорится, что если в случае принятия заявления о банкротстве выясняется, что «исполнение приостановлено» заявление оставляют без изменения. Поэтому до принятия заявления о банкротстве к производству, дело в отношении «Москвича» возвращается заявителю. Гонконгский представитель Renault, компания Silver Basis, в начале мая подала заявление в арбитражный суд Москвы о признании завода «Москвич» банкротом. Как пояснили в «Москвиче», весной 2022 года компания Renault ушла из России, прекратив деятельность. Претензии гонконгской компании там назвали «манипуляцией общественным мнением». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве арбитражный суд без рассмотрения по существу вернул компании Silver Basis (HK) Investment Development Company Limited (Гонконг) заявление об инициировании процедуры банкротства АО «Московский автомобильный завод «Москвич». Это следует из опубликованного 15 мая определения суда. «Требования заявителя основаны на вступившем в силу в апреле решении арбитражного суда Москвы о взыскании с „Москвича“ в пользу Silver Basis около 2,6 миллиона евро (более 257 миллионов рублей по текущему курсу)», — говорится в определении суда. Долг образовался по договору за 2020 год, который компания из Гонконга заключила с ЗАО «Рено Россия» для разработки оснастки производства комплектующих для машин Renault. Исполнение решения было приостановлено 26 апреля арбитражным судом Московского округа до рассмотрения кассационной жалобы на судебные решения нижестоящих инстанций. Заседание назначено на 6 июня. Возвращая заявление, суд сослался на постановление пленума Высшего арбитражного суда России 2012 года. В нем говорится, что если в случае принятия заявления о банкротстве выясняется, что «исполнение приостановлено» заявление оставляют без изменения. Поэтому до принятия заявления о банкротстве к производству, дело в отношении «Москвича» возвращается заявителю. Гонконгский представитель Renault, компания Silver Basis, в начале мая подала заявление в арбитражный суд Москвы о признании завода «Москвич» банкротом. Как пояснили в «Москвиче», весной 2022 года компания Renault ушла из России, прекратив деятельность. Претензии гонконгской компании там назвали «манипуляцией общественным мнением».