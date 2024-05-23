Двух подозреваемых в шпионаже задержали сотрудники УФСБ России по ДНР в Мариуполе
Сотрудники УФСБ России по ДНР в Мариуполе задержали двух подозреваемых в шпионаже. Они признали свою вину.
«Злоумышленники собирали информацию о расположении подразделений МВД и Росгвардии», — сообщила газета «Известия». Отмечается, что информацию передавали украинским спецслужбам.
Там добавили, что подозреваемые признали свою вину и оказывают содействие следствию. Возбуждено два уголовных дела.
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