«Известия»: двух подозреваемых в шпионаже задержали в Мариуполе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День Победы. Челябинск, фсб, празднование 9 мая
Двух подозреваемых в шпионаже задержали сотрудники УФСБ России по ДНР в Мариуполе Фото:

Сотрудники УФСБ России по ДНР в Мариуполе задержали двух подозреваемых в шпионаже. Они признали свою вину.

«Злоумышленники собирали информацию о расположении подразделений МВД и Росгвардии», — сообщила газета «Известия». Отмечается, что информацию передавали украинским спецслужбам.

Там добавили, что подозреваемые признали свою вину и оказывают содействие следствию. Возбуждено два уголовных дела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники УФСБ России по ДНР в Мариуполе задержали двух подозреваемых в шпионаже. Они признали свою вину. «Злоумышленники собирали информацию о расположении подразделений МВД и Росгвардии», — сообщила газета «Известия». Отмечается, что информацию передавали украинским спецслужбам. Там добавили, что подозреваемые признали свою вину и оказывают содействие следствию. Возбуждено два уголовных дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...