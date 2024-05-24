Премьер Венгрии сделал шокирующее заявление о НАТО

Орбан: Венгрия задумалась над смыслом своего существования в НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сомневается, следует ли стране оставаться членом НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сомневается, следует ли стране оставаться членом НАТО Фото:

В настоящий момент Венгрия находится в сложной политической ситуации. С одной стороны страна, как член НАТО, вынуждена соблюдать устав альянса, с другой — Венгрия не хочет вступать в конфликт с Россией. Об этом рассказал премьер-министр Виктор Орбан на фоне своих же слов о том, что Запад готовится к открытой войне с РФ. 

 «Как член НАТО, Венгрия находится в сложной ситуации, потому что мы являемся страной, которая придерживается устава Североатлантического альянса. <...> Ведется серьезная работа над тем, как Венгрия может существовать в качестве члена, не участвуя в военных действиях за пределами альянса», — подчеркнул Виктор Орбан во время эфира Радио Кошута. Его слова прозвучали в контексте конфликта на Украине, где страны Запада выступают на стороне Киева. 

Виктор Орбан ранее открыто заявил, что Запад готовится к войне с Россией. Он подчеркнул, что обвинения европейских стран будто Россия угрожает их безопасности на границах, сигнализируют об этом. При этом Венгрия неоднократно обвинялась Западом в поддержке России. Орбан выступает против мирного плана по Украине, предложенного Киевом. Однако согласен с планом КНР, передает RT. Также долгое время Орбан отказывался поддерживать новые пакеты антироссийских санкций.

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В настоящий момент Венгрия находится в сложной политической ситуации. С одной стороны страна, как член НАТО, вынуждена соблюдать устав альянса, с другой — Венгрия не хочет вступать в конфликт с Россией. Об этом рассказал премьер-министр Виктор Орбан на фоне своих же слов о том, что Запад готовится к открытой войне с РФ.   «Как член НАТО, Венгрия находится в сложной ситуации, потому что мы являемся страной, которая придерживается устава Североатлантического альянса. <...> Ведется серьезная работа над тем, как Венгрия может существовать в качестве члена, не участвуя в военных действиях за пределами альянса», — подчеркнул Виктор Орбан во время эфира Радио Кошута. Его слова прозвучали в контексте конфликта на Украине, где страны Запада выступают на стороне Киева.  Виктор Орбан ранее открыто заявил, что Запад готовится к войне с Россией. Он подчеркнул, что обвинения европейских стран будто Россия угрожает их безопасности на границах, сигнализируют об этом. При этом Венгрия неоднократно обвинялась Западом в поддержке России. Орбан выступает против мирного плана по Украине, предложенного Киевом. Однако согласен с планом КНР, передает RT. Также долгое время Орбан отказывался поддерживать новые пакеты антироссийских санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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