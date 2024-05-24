Премьер Венгрии сделал шокирующее заявление о НАТО

В настоящий момент Венгрия находится в сложной политической ситуации. С одной стороны страна, как член НАТО, вынуждена соблюдать устав альянса, с другой — Венгрия не хочет вступать в конфликт с Россией. Об этом рассказал премьер-министр Виктор Орбан на фоне своих же слов о том, что Запад готовится к открытой войне с РФ.
«Как член НАТО, Венгрия находится в сложной ситуации, потому что мы являемся страной, которая придерживается устава Североатлантического альянса. <...> Ведется серьезная работа над тем, как Венгрия может существовать в качестве члена, не участвуя в военных действиях за пределами альянса», — подчеркнул Виктор Орбан во время эфира Радио Кошута. Его слова прозвучали в контексте конфликта на Украине, где страны Запада выступают на стороне Киева.
Виктор Орбан ранее открыто заявил, что Запад готовится к войне с Россией. Он подчеркнул, что обвинения европейских стран будто Россия угрожает их безопасности на границах, сигнализируют об этом. При этом Венгрия неоднократно обвинялась Западом в поддержке России. Орбан выступает против мирного плана по Украине, предложенного Киевом. Однако согласен с планом КНР, передает RT. Также долгое время Орбан отказывался поддерживать новые пакеты антироссийских санкций.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.