Нарышкин выяснил новые планы организаторов теракта в «Крокусе»

Нарышкин: организаторы теракта в «Крокусе» хотят дестабилизировать ситуацию в РФ
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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Нарышкин заявил, что организаторы теракта хотят дестабилизировать ситуацию в РФ Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Организаторы теракта в «Крокус сити холле» не намерены ограничиваться одной атакой и хотят дестабилизировать ситуацию в России. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

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«Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ. Но, думаю, у них ничего из задуманного не получится», — сообщил Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ в Бишкеке. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Теракт в «Крокусе» произошел в марте 2024 года. Этот инцидент унес жизни 145 человек. Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что действия боевиков координировали ИГ («Исламское государство» — в России организация признана террористической).

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Организаторы теракта в «Крокус сити холле» не намерены ограничиваться одной атакой и хотят дестабилизировать ситуацию в России. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. «Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ. Но, думаю, у них ничего из задуманного не получится», — сообщил Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ в Бишкеке. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Теракт в «Крокусе» произошел в марте 2024 года. Этот инцидент унес жизни 145 человек. Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что действия боевиков координировали ИГ («Исламское государство» — в России организация признана террористической).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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