Нарышкин выяснил новые планы организаторов теракта в «Крокусе»

Организаторы теракта в «Крокус сити холле» не намерены ограничиваться одной атакой и хотят дестабилизировать ситуацию в России. Об этом заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ. Но, думаю, у них ничего из задуманного не получится», — сообщил Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ в Бишкеке. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Теракт в «Крокусе» произошел в марте 2024 года. Этот инцидент унес жизни 145 человек. Директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил, что действия боевиков координировали ИГ («Исламское государство» — в России организация признана террористической).
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