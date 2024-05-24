VK закрывает легендарный российский мессенджер ICQ

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После закрытия ICQ VK начнет развивать свой мессенджер
После закрытия ICQ VK начнет развивать свой мессенджер Фото:

Компания VK намерена прекратить работу мессенджера ICQ. Предварительно, знаменитый сервис закроется с 26 июня.

О прекращении работы мессенджера с 26 июня сообщили в пресс-службе VK, уточнив, что компания начнет развивать собственный сервис. «Сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов „VK Мессенджер“ и VK „WorkSpace“, — передает сообщение агентство „Интерфакс“.

Мессенджер ICQ или, как называли ее в России «Аська», был создан в 1996 году. В 2000-е годы сервис был очень популярен среди российской молодежи.

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Компания VK намерена прекратить работу мессенджера ICQ. Предварительно, знаменитый сервис закроется с 26 июня. О прекращении работы мессенджера с 26 июня сообщили в пресс-службе VK, уточнив, что компания начнет развивать собственный сервис. «Сотрудники ICQ присоединятся к командам продуктов „VK Мессенджер“ и VK „WorkSpace“, — передает сообщение агентство „Интерфакс“. Мессенджер ICQ или, как называли ее в России «Аська», был создан в 1996 году. В 2000-е годы сервис был очень популярен среди российской молодежи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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