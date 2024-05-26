Baza: в Ростове-на-Дону сухогруз столкнулся с железнодорожным мостом

Сухогруз столкнулся с железнодорожным мостом в Ростове-на-Дону. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.
«Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что, по сообщениям очевидцев, судно «Зеленга» отклонилось от центральной части реки из-за неизвестных причин и село на мель, в результате чего рубка сухогруза столкнулась с разводным мостом.
Предварительно установлено, что у судна были проблемы с управлением. В результате происшествия капитанский мостик и рубка судна получили повреждения. Информации о пострадавших на данный момент нет, передали в telegram-канале.
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