Baza: в Ростове-на-Дону сухогруз столкнулся с железнодорожным мостом

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Сухогруз протаранил разводной железнодорожный мост, пишет Baza
Сухогруз протаранил разводной железнодорожный мост, пишет Baza Фото:

Сухогруз столкнулся с железнодорожным мостом в Ростове-на-Дону. На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

«Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что, по сообщениям очевидцев, судно «Зеленга» отклонилось от центральной части реки из-за неизвестных причин и село на мель, в результате чего рубка сухогруза столкнулась с разводным мостом.

Предварительно установлено, что у судна были проблемы с управлением. В результате происшествия капитанский мостик и рубка судна получили повреждения. Информации о пострадавших на данный момент нет, передали в telegram-канале. 

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Сухогруз столкнулся с железнодорожным мостом в Ростове-на-Дону. На данный момент информация о пострадавших отсутствует. «Сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста в Ростове-на-Дону», — пишет telegram-канал Baza. Там добавили, что, по сообщениям очевидцев, судно «Зеленга» отклонилось от центральной части реки из-за неизвестных причин и село на мель, в результате чего рубка сухогруза столкнулась с разводным мостом. Предварительно установлено, что у судна были проблемы с управлением. В результате происшествия капитанский мостик и рубка судна получили повреждения. Информации о пострадавших на данный момент нет, передали в telegram-канале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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