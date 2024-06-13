МИД РФ: в военном планировании НАТО растет роль ядерного оружия

13 июня 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

Члены НАТО ведут разговоры о размещении ядерного оружия в Польше, заявил Глушко Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Роль ядерного оружия в военном планировании НАТО растет, ведутся разговоры о его размещении в Польше и других странах Европы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, если разговоры о размещении такого вооружения в Польше обретут конкретные планы, то России в ответ придется искать меры устранения угроз. «Роль ядерного оружия в военной стратегии НАТО только возрастает. Идут переговоры, что ядерное оружие может быть размещено в Польше и в других странах альянса. Нам придется иметь это в виду с точки зрения выработки мер нейтрализации угрозы», — сообщил Грушко в интервью «Известиям». Дипломат отметил, что НАТО провел крупнейшие за последние десятилетия учения на границах с Россией. И альянс не только развязал против РФ гибридную войну, но и готовится к военному столкновению. Ранее президент Польши Анджей Дуда ранее заявил , что республика готова разместить ядерное оружие США на своей территории. В беседе с URA.RU член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин заявил, что угроза подлета с любой точки Польши критична для России. Он отметил, что в случае размещения ядерного оружия на территории Республики, часть ракетного вооружения РФ будет перенаправлена на его уничтожение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Роль ядерного оружия в военном планировании НАТО растет, ведутся разговоры о его размещении в Польше и других странах Европы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, если разговоры о размещении такого вооружения в Польше обретут конкретные планы, то России в ответ придется искать меры устранения угроз. «Роль ядерного оружия в военной стратегии НАТО только возрастает. Идут переговоры, что ядерное оружие может быть размещено в Польше и в других странах альянса. Нам придется иметь это в виду с точки зрения выработки мер нейтрализации угрозы», — сообщил Грушко в интервью «Известиям». Дипломат отметил, что НАТО провел крупнейшие за последние десятилетия учения на границах с Россией. И альянс не только развязал против РФ гибридную войну, но и готовится к военному столкновению. Ранее президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что республика готова разместить ядерное оружие США на своей территории. В беседе с URA.RU член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин заявил, что угроза подлета с любой точки Польши критична для России. Он отметил, что в случае размещения ядерного оружия на территории Республики, часть ракетного вооружения РФ будет перенаправлена на его уничтожение.