МИД РФ: в военном планировании НАТО растет роль ядерного оружия

Члены НАТО ведут разговоры о размещении ядерного оружия в Польше, заявил ГлушкоФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ
Роль ядерного оружия в военном планировании НАТО растет, ведутся разговоры о его размещении в Польше и других странах Европы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, если разговоры о размещении такого вооружения в Польше обретут конкретные планы, то России в ответ придется искать меры устранения угроз.
«Роль ядерного оружия в военной стратегии НАТО только возрастает. Идут переговоры, что ядерное оружие может быть размещено в Польше и в других странах альянса. Нам придется иметь это в виду с точки зрения выработки мер нейтрализации угрозы», — сообщил Грушко в интервью «Известиям».
Дипломат отметил, что НАТО провел крупнейшие за последние десятилетия учения на границах с Россией. И альянс не только развязал против РФ гибридную войну, но и готовится к военному столкновению.
Ранее президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что республика готова разместить ядерное оружие США на своей территории. В беседе с URA.RU член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин заявил, что угроза подлета с любой точки Польши критична для России. Он отметил, что в случае размещения ядерного оружия на территории Республики, часть ракетного вооружения РФ будет перенаправлена на его уничтожение.
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Роль ядерного оружия в военном планировании НАТО растет, ведутся разговоры о его размещении в Польше и других странах Европы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, если разговоры о размещении такого вооружения в Польше обретут конкретные планы, то России в ответ придется искать меры устранения угроз. «Роль ядерного оружия в военной стратегии НАТО только возрастает. Идут переговоры, что ядерное оружие может быть размещено в Польше и в других странах альянса. Нам придется иметь это в виду с точки зрения выработки мер нейтрализации угрозы», — сообщил Грушко в интервью «Известиям». Дипломат отметил, что НАТО провел крупнейшие за последние десятилетия учения на границах с Россией. И альянс не только развязал против РФ гибридную войну, но и готовится к военному столкновению. Ранее президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что республика готова разместить ядерное оружие США на своей территории. В беседе с URA.RU член президиума «Офицеров России» Юрий Чмутин заявил, что угроза подлета с любой точки Польши критична для России. Он отметил, что в случае размещения ядерного оружия на территории Республики, часть ракетного вооружения РФ будет перенаправлена на его уничтожение.