Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о взятках генерала Иванова

Совладелец «Олимпситистроя» Фомин останется под арестом до 23 сентября

21 июня 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

Александр Фомин арестован до 23 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Арест президента компании «Олимпситистрой» Александра Фомина продлен до 23 сентября. Об этом заявили в суде. Фомин обвиняется в том, что дал взятку бывшему замминистра обороны, генералу Тимуру Иванову. «Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Фомина на срок до 23 сентября 2024 года», — постановил суд. Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме. Фомин также обвиняется в даче взятки бизнесмену Сергею Бородину. Он тоже является фигурантом дела. Следствие считает, что Иванов находился в дружественных отношениях с Ивановым, чем и пользовались обе стороны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арест президента компании «Олимпситистрой» Александра Фомина продлен до 23 сентября. Об этом заявили в суде. Фомин обвиняется в том, что дал взятку бывшему замминистра обороны, генералу Тимуру Иванову. «Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Фомина на срок до 23 сентября 2024 года», — постановил суд. Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме. Фомин также обвиняется в даче взятки бизнесмену Сергею Бородину. Он тоже является фигурантом дела. Следствие считает, что Иванов находился в дружественных отношениях с Ивановым, чем и пользовались обе стороны.