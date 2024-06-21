Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о взятках генерала Иванова

Арест президента компании «Олимпситистрой» Александра Фомина продлен до 23 сентября. Об этом заявили в суде. Фомин обвиняется в том, что дал взятку бывшему замминистра обороны, генералу Тимуру Иванову.
«Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Фомина на срок до 23 сентября 2024 года», — постановил суд. Об этом сообщает «Интерфакс». Отмечается, что заседание прошло в закрытом режиме.
Фомин также обвиняется в даче взятки бизнесмену Сергею Бородину. Он тоже является фигурантом дела. Следствие считает, что Иванов находился в дружественных отношениях с Ивановым, чем и пользовались обе стороны.
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