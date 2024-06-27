Иллюстрация обложки первой книги про Гарри Поттера продана за рекордную сумму

BBC: обложка первой книги про Гарри Поттера продана за 1,9 млн долларов
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, логотип, вывеска, гарри поттер, harry potter
Цена обложки стала рекордной для вещей из вселенной Гарри Поттера Фото:

Оригинальная акварельная картина, использованная для оформления обложки первой книги о Гарри Поттере, была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордную сумму в 1,9 миллиона долларов. Об этом сообщает BBC.

«Оригинал акварельной картины, которая использовалась для обложки книги „Гарри Поттер и философский камень“, был продан за 1,9 миллиона долларов», — говорится в материале. Там добавили, что эта цена стала рекордной для предметов, связанных с миром Гарри Поттера.

Художник-иллюстратор Томас Тейлор создал эту акварельную иллюстрацию в возрасте всего 23 лет, и она стала его первым официальным заказом. Очевидно, что эта работа, ставшая столь знаковой для знаменитой серии книг о юном волшебнике, приобрела огромную ценность и коллекционную значимость, заключили в BBC.

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Оригинальная акварельная картина, использованная для оформления обложки первой книги о Гарри Поттере, была продана на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за рекордную сумму в 1,9 миллиона долларов. Об этом сообщает BBC. «Оригинал акварельной картины, которая использовалась для обложки книги „Гарри Поттер и философский камень“, был продан за 1,9 миллиона долларов», — говорится в материале. Там добавили, что эта цена стала рекордной для предметов, связанных с миром Гарри Поттера. Художник-иллюстратор Томас Тейлор создал эту акварельную иллюстрацию в возрасте всего 23 лет, и она стала его первым официальным заказом. Очевидно, что эта работа, ставшая столь знаковой для знаменитой серии книг о юном волшебнике, приобрела огромную ценность и коллекционную значимость, заключили в BBC.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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