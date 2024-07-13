Китай пообещал равносильно ответить на ограничения США

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Пекин считает незаконными новые санкции США против китайских чиновников
Пекин считает незаконными новые санкции США против китайских чиновников Фото:

Если США не изменит свой курс, то Китай будет готов дать равносильный ответ их ограничениям. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

«Мы призываем США прекратить дискредитацию и снять незаконные односторонние санкции в отношении китайских чиновников. … Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», — сказал Пэнъюй ТАСС.

Он подчеркнул, что санкции, которые ввела Америка, являются «грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений». То, из-за чего они появились — внутренние дела страны, поэтому Китай их отвергает и осуждает.

Минфин США опубликовал новый список антироссийских санкций. В него также вошли и китайские компании и предприниматели. Кроме того, под американские санкции попала глава Гагаузии Евгения Гуцул.

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Если США не изменит свой курс, то Китай будет готов дать равносильный ответ их ограничениям. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй. «Мы призываем США прекратить дискредитацию и снять незаконные односторонние санкции в отношении китайских чиновников. … Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», — сказал Пэнъюй ТАСС. Он подчеркнул, что санкции, которые ввела Америка, являются «грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений». То, из-за чего они появились — внутренние дела страны, поэтому Китай их отвергает и осуждает. Минфин США опубликовал новый список антироссийских санкций. В него также вошли и китайские компании и предприниматели. Кроме того, под американские санкции попала глава Гагаузии Евгения Гуцул.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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