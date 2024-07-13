Китай пообещал равносильно ответить на ограничения США

Если США не изменит свой курс, то Китай будет готов дать равносильный ответ их ограничениям. Об этом заявил пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.
«Мы призываем США прекратить дискредитацию и снять незаконные односторонние санкции в отношении китайских чиновников. … Если США откажутся изменить курс, Китай не дрогнет и ответит симметрично», — сказал Пэнъюй ТАСС.
Он подчеркнул, что санкции, которые ввела Америка, являются «грубым нарушением международного права и базовых норм регулирования международных отношений». То, из-за чего они появились — внутренние дела страны, поэтому Китай их отвергает и осуждает.
Минфин США опубликовал новый список антироссийских санкций. В него также вошли и китайские компании и предприниматели. Кроме того, под американские санкции попала глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.