Платежная система «Мир» заработала в Мьянме

16 июля 2024 в 07:36 Размер текста - 17 +

Карта «Мир» теперь будет работать в ресторанах и торговых центрах в Мьянме Фото: Денис Моргунов © URA.RU Платежная система «Мир» начала работать в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме. Об этом сообщили в посольстве России в республике. «На данный момент мы можем подтвердить, что система карт „Мир“ заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем», — поделились с ТАСС в сообщении диппредставительства. Также в посольстве отметили, что они ожидают событие, которое позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам. В прошлом году в Венесуэле заработала российская платежная система «Мир», которая позволяет проводить платежи на территории всей страны. Возможность принимать такую оплату появилась во всех торговых пунктах. Также платежная система «Мир» заработала в POS-терминалах на Кубе, где есть сеть, которая охватывает наибольшее количество туристических локаций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Платежная система «Мир» начала работать в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме. Об этом сообщили в посольстве России в республике. «На данный момент мы можем подтвердить, что система карт „Мир“ заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем», — поделились с ТАСС в сообщении диппредставительства. Также в посольстве отметили, что они ожидают событие, которое позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам. В прошлом году в Венесуэле заработала российская платежная система «Мир», которая позволяет проводить платежи на территории всей страны. Возможность принимать такую оплату появилась во всех торговых пунктах. Также платежная система «Мир» заработала в POS-терминалах на Кубе, где есть сеть, которая охватывает наибольшее количество туристических локаций.