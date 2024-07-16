Платежная система «Мир» заработала в Мьянме

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Карта «Мир» теперь будет работать в ресторанах и торговых центрах в Мьянме Фото:

Платежная система «Мир» начала работать в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме. Об этом сообщили в посольстве России в республике.

«На данный момент мы можем подтвердить, что система карт „Мир“ заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем», — поделились с ТАСС в сообщении диппредставительства. Также в посольстве отметили, что они ожидают событие, которое позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам.

В прошлом году в Венесуэле заработала российская платежная система «Мир», которая позволяет проводить платежи на территории всей страны. Возможность принимать такую оплату появилась во всех торговых пунктах. Также платежная система «Мир» заработала в POS-терминалах на Кубе, где есть сеть, которая охватывает наибольшее количество туристических локаций.

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Платежная система «Мир» начала работать в некоторых ресторанах и торговых центрах в Мьянме. Об этом сообщили в посольстве России в республике. «На данный момент мы можем подтвердить, что система карт „Мир“ заработала в Республике Союз Мьянма в ограниченном порядке: в некоторых ресторанах и ТЦ. Ожидаем ее расширения в ближайшем будущем», — поделились с ТАСС в сообщении диппредставительства. Также в посольстве отметили, что они ожидают событие, которое позитивно скажется на турпотоке и обеспечит комфортное пребывание в стране российским гражданам. В прошлом году в Венесуэле заработала российская платежная система «Мир», которая позволяет проводить платежи на территории всей страны. Возможность принимать такую оплату появилась во всех торговых пунктах. Также платежная система «Мир» заработала в POS-терминалах на Кубе, где есть сеть, которая охватывает наибольшее количество туристических локаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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