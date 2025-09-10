В столице Литвы произошел мощный взрыв, объявлена эвакуация

На окраине Вильнюса (Литва) произошел мощный взрыв на железнодорожной станции, где осуществлялась разливка сжиженного природного газа. Инцидент привел к масштабному пожару и эвакуации жителей. Об этом сообщает telegram-канал LRT.
«Возгорание произошло на территории сети АЗС UAB „Jozita“, горящие вагоны принадлежат компании „Orlen Lietuva“», — пишет LRT. На момент инцидента на станции велись погрузочные работы — газ доставлялся и разливался в стационарные контейнеры. В результате взрыва несколько вагонов оказались охвачены пламенем. Густой черный дым был виден за несколько километров от места происшествия.
Служба противопожарной безопасности и спасения обратилась к жителям Вильнюса, проживающим в радиусе одного километра от станции Балтосес Вокес, с просьбой немедленно эвакуироваться. Сообщения об эвакуации были разосланы по системе оповещения на мобильные телефоны. В результате инцидента пострадал один человек. Он был доставлен в медицинское учреждение.
Советник директора Департамента противопожарной охраны и спасения (PAGD) Донатас Гурявичюс пояснил, что пожар сопровождается сильным жаром, и это значительно затрудняет тушение. Из-за продолжающихся взрывов пожарные не могут приблизиться к очагу возгорания. Для координации действий и мониторинга ситуации привлечен дрон пограничной службы. Компания «Литовские железные дороги» (LTG) заявила, что пожар не связан с деятельностью самой компании. Однако движение транзитных поездов в районе станции временно приостановлено.
