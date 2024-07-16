В России спортсмены смогут поступать в вузы без вступительных испытаний

В России победители международных спортивных соревнований смогут поступать в вузы без вступительных экзаменов. О разработке новых правовых актов сообщили в Минобрнауки страны.
«Победители официальных международных спортивных соревнований смогут поступать в университеты без вступительных испытаний по специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию передает ТАСС.
Уточняется, что список соревнований для облегченного поступления в вузы будет утвержден российским правительством. Кроме того, будут учитываться предложения Минспорта РФ.
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