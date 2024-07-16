В России спортсмены смогут поступать в вузы без вступительных испытаний

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Комиссия Минобороны принимает экзамен у желающих поступать в военные ВУЗы. Курган, экзамен, физподготовка, абитуриенты, поступление в военный вуз
Победителям соревнований облегчат поступление в вузы Фото:

В России победители международных спортивных соревнований смогут поступать в вузы без вступительных экзаменов. О разработке новых правовых актов сообщили в Минобрнауки страны.

«Победители официальных международных спортивных соревнований смогут поступать в университеты без вступительных испытаний по специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию передает ТАСС.

Уточняется, что список соревнований для облегченного поступления в вузы будет утвержден российским правительством. Кроме того, будут учитываться предложения Минспорта РФ.

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В России победители международных спортивных соревнований смогут поступать в вузы без вступительных экзаменов. О разработке новых правовых актов сообщили в Минобрнауки страны. «Победители официальных международных спортивных соревнований смогут поступать в университеты без вступительных испытаний по специальностям и направлениям подготовки в области физической культуры и спорта», — сообщили в пресс-службе ведомства. Информацию передает ТАСС. Уточняется, что список соревнований для облегченного поступления в вузы будет утвержден российским правительством. Кроме того, будут учитываться предложения Минспорта РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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