Песков рассказал, повлияет ли Путин на раздел Wildberries

Вопрос слияния Wildberries с компанией Russ не входит в зону ответственности Кремля. Президент России Владимир Путин не может повлиять на семейные отношения и на передел компаний. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
«Мы не можем влезать в какие-то семейные и тем более бизнес-отношения. Письмо, которое попало в СМИ… действительно нас спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Мы не являемся исполнителями. Дело за корпоративными действиями, мы не можем в них вмешиваться, как и в семейные отношения. Это не в компетенции Кремля», — считает Дмитрий Песков.
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