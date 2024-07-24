Песков рассказал, повлияет ли Путин на раздел Wildberries

Песков: семейные отношения Бакальчуков не в компетенции Кремля
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Кремль не может повлиять на Wildberries, сообщил Дмитрий Песков Фото:
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Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Вопрос слияния Wildberries с компанией Russ не входит в зону ответственности Кремля. Президент России Владимир Путин не может повлиять на семейные отношения и на передел компаний. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

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«Мы не можем влезать в какие-то семейные и тем более бизнес-отношения. Письмо, которое попало в СМИ… действительно нас спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Мы не являемся исполнителями. Дело за корпоративными действиями, мы не можем в них вмешиваться, как и в семейные отношения. Это не в компетенции Кремля», — считает Дмитрий Песков.

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Вопрос слияния Wildberries с компанией Russ не входит в зону ответственности Кремля. Президент России Владимир Путин не может повлиять на семейные отношения и на передел компаний. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. «Мы не можем влезать в какие-то семейные и тем более бизнес-отношения. Письмо, которое попало в СМИ… действительно нас спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Мы не являемся исполнителями. Дело за корпоративными действиями, мы не можем в них вмешиваться, как и в семейные отношения. Это не в компетенции Кремля», — считает Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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