Песков рассказал, повлияет ли Путин на раздел Wildberries

Песков: семейные отношения Бакальчуков не в компетенции Кремля

24 июля 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Кремль не может повлиять на Wildberries, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Вопрос слияния Wildberries с компанией Russ не входит в зону ответственности Кремля. Президент России Владимир Путин не может повлиять на семейные отношения и на передел компаний. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. Новость по теме Кадырова попросили вмешаться в сделку с Wildberries: что известно о скандале «Мы не можем влезать в какие-то семейные и тем более бизнес-отношения. Письмо, которое попало в СМИ… действительно нас спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Мы не являемся исполнителями. Дело за корпоративными действиями, мы не можем в них вмешиваться, как и в семейные отношения. Это не в компетенции Кремля», — считает Дмитрий Песков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вопрос слияния Wildberries с компанией Russ не входит в зону ответственности Кремля. Президент России Владимир Путин не может повлиять на семейные отношения и на передел компаний. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. «Мы не можем влезать в какие-то семейные и тем более бизнес-отношения. Письмо, которое попало в СМИ… действительно нас спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Мы не являемся исполнителями. Дело за корпоративными действиями, мы не можем в них вмешиваться, как и в семейные отношения. Это не в компетенции Кремля», — считает Дмитрий Песков.