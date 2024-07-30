В Карелии нашли тело одного из пропавших после прорыва дамбы

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Киолим и дамба. Карабашский ГО , вода, дамба, прорыв дамбы, размытая дамба, киалимское водохранилище
Прорыв дамбы в Карелии произошел 29 июля Фото:

Тело одного из пропавших после прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале нашли. Информацию об этом сообщили в управлении МЧС по Карелии.

«Тело погибшего обнаружено в 11 км от места ЧП. На место едет оперативно-следственная группа», — сообщили в ведомстве. Инфомацию приводит ТАСС. Не утончается пол погибшего, поскольку тело еще не вытащили из воды на берег.

29 июля в Карелии на Беломорканале произошел прорыв временной дамбы из-за размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Подтверждена смерть одного человека. Прорыв дамбы попал на видео.

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Тело одного из пропавших после прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале нашли. Информацию об этом сообщили в управлении МЧС по Карелии. «Тело погибшего обнаружено в 11 км от места ЧП. На место едет оперативно-следственная группа», — сообщили в ведомстве. Инфомацию приводит ТАСС. Не утончается пол погибшего, поскольку тело еще не вытащили из воды на берег. 29 июля в Карелии на Беломорканале произошел прорыв временной дамбы из-за размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Подтверждена смерть одного человека. Прорыв дамбы попал на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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