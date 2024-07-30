В Карелии нашли тело одного из пропавших после прорыва дамбы

30 июля 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Прорыв дамбы в Карелии произошел 29 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тело одного из пропавших после прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале нашли. Информацию об этом сообщили в управлении МЧС по Карелии. «Тело погибшего обнаружено в 11 км от места ЧП. На место едет оперативно-следственная группа», — сообщили в ведомстве. Инфомацию приводит ТАСС. Не утончается пол погибшего, поскольку тело еще не вытащили из воды на берег. 29 июля в Карелии на Беломорканале произошел прорыв временной дамбы из-за размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Подтверждена смерть одного человека. Прорыв дамбы попал на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело одного из пропавших после прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале нашли. Информацию об этом сообщили в управлении МЧС по Карелии. «Тело погибшего обнаружено в 11 км от места ЧП. На место едет оперативно-следственная группа», — сообщили в ведомстве. Инфомацию приводит ТАСС. Не утончается пол погибшего, поскольку тело еще не вытащили из воды на берег. 29 июля в Карелии на Беломорканале произошел прорыв временной дамбы из-за размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Подтверждена смерть одного человека. Прорыв дамбы попал на видео.