В Карелии нашли тело одного из пропавших после прорыва дамбы

Тело одного из пропавших после прорыва дамбы на Беломорско-Балтийском канале нашли. Информацию об этом сообщили в управлении МЧС по Карелии.
«Тело погибшего обнаружено в 11 км от места ЧП. На место едет оперативно-следственная группа», — сообщили в ведомстве. Инфомацию приводит ТАСС. Не утончается пол погибшего, поскольку тело еще не вытащили из воды на берег.
29 июля в Карелии на Беломорканале произошел прорыв временной дамбы из-за размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Подтверждена смерть одного человека. Прорыв дамбы попал на видео.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.