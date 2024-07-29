29 июля 2024

Появилось видео момента прорыва дамбы в Карелии

© Служба новостей «URA.RU»
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В Карелии размыло дамбу, один человек погиб
В Карелии размыло дамбу, один человек погиб Фото:

В сети появились кадры прорыва временной дамбы на Беломорканале. Произошедшее попало на уличные камеры видеонаблюдения.

«Момент прорыва дамбы на Беломоро-Балтийском канале в Карелии», — подписал видео telegram-канал 112. На кадрах видно как стихия сносит бетонные ограждения.

Ранее в Карелии на Беломорканале произошел прорыв временной дамбы из-за размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Власти начали мобилизацию ресурсов для ликвидации последствий ЧП. В результате происшествия погиб один человек.

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В сети появились кадры прорыва временной дамбы на Беломорканале. Произошедшее попало на уличные камеры видеонаблюдения. «Момент прорыва дамбы на Беломоро-Балтийском канале в Карелии», — подписал видео telegram-канал 112. На кадрах видно как стихия сносит бетонные ограждения. Ранее в Карелии на Беломорканале произошел прорыв временной дамбы из-за размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Власти начали мобилизацию ресурсов для ликвидации последствий ЧП. В результате происшествия погиб один человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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