Появилось видео момента прорыва дамбы в Карелии

В Карелии размыло дамбу, один человек погиб
В сети появились кадры прорыва временной дамбы на Беломорканале. Произошедшее попало на уличные камеры видеонаблюдения.
«Момент прорыва дамбы на Беломоро-Балтийском канале в Карелии», — подписал видео telegram-канал 112. На кадрах видно как стихия сносит бетонные ограждения.
Ранее в Карелии на Беломорканале произошел прорыв временной дамбы из-за размытия перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. Власти начали мобилизацию ресурсов для ликвидации последствий ЧП. В результате происшествия погиб один человек.
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