Бывший боец «Вагнера» рассказал о «боевых бомжах» на передовой

Бывший боец «Вагнера»: в ЧВК отбирались отсидевшие, их звали «боевыми бомжами»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЧВК "Вагнер" отбирали отсидевших
В ЧВК "Вагнер" отбирали отсидевших Фото:

В ЧВК «Вагнер» якобы набирали тех, кому дали срок порядка 20 лет по серьезным статьям. Подробностями о методах набора в группировку поделился бывший боец ЧВК «Вагнер».

«Позывные зэкам давал компьютер», — отметил экс-боец в беседе с «Царьградом». По его словам, в ЧВК предпочтение отдавалось лицам, отбывавшим длительные сроки за серьезные преступления. Он отметил, что у таких штурмовиков не было опознавательных знаков и шевронов из-за чего их называли «боевыми бомжами».

В конце июля 2024 года компания «Вагнер» сообщила о проведении активных военных операций против вооруженных группировок в районе города Тинзаутин (Мали). В ходе этих столкновений частная военная компания понесла значительные потери среди своего командного состава. Власти Малии и Мавритании начали расследование по поводу возможной подготовки террористических элементов под руководством украинских инструкторов на территории Мавритании.

Правительство Малии также приняло решение расторгнуть свои дипломатические связи с Украиной после заявлений местных мятежников об оказанной им поддержке Киева. Согласно заявлениям малийского руководства, действия Украины нарушают суверенитет страны.

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В ЧВК «Вагнер» якобы набирали тех, кому дали срок порядка 20 лет по серьезным статьям. Подробностями о методах набора в группировку поделился бывший боец ЧВК «Вагнер». «Позывные зэкам давал компьютер», — отметил экс-боец в беседе с «Царьградом». По его словам, в ЧВК предпочтение отдавалось лицам, отбывавшим длительные сроки за серьезные преступления. Он отметил, что у таких штурмовиков не было опознавательных знаков и шевронов из-за чего их называли «боевыми бомжами». В конце июля 2024 года компания «Вагнер» сообщила о проведении активных военных операций против вооруженных группировок в районе города Тинзаутин (Мали). В ходе этих столкновений частная военная компания понесла значительные потери среди своего командного состава. Власти Малии и Мавритании начали расследование по поводу возможной подготовки террористических элементов под руководством украинских инструкторов на территории Мавритании. Правительство Малии также приняло решение расторгнуть свои дипломатические связи с Украиной после заявлений местных мятежников об оказанной им поддержке Киева. Согласно заявлениям малийского руководства, действия Украины нарушают суверенитет страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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