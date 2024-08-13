В Петербурге полиция устроила облаву на мигрантов. Видео

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция
На территории Апраксиного двора сотрудники полиции устроили проверку лиц нерусской национальности Фото:

В Апраксином дворе (Санкт-Петербург) полиция строила массовую облаву на нелегальных мигрантов. Информацию, а также фото и видео в URA.RU направил читатель.

На видео можно увидеть вереницу полицейских машин. На фото — сотрудников, проверяющих лиц нерусской национальности. Сообщается, что стражи правопорядка автомобилями загородили проходы, через которые можно было покинуть территорию Апраксиного двора.

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В Апраксином дворе (Санкт-Петербург) полиция строила массовую облаву на нелегальных мигрантов. Информацию, а также фото и видео в URA.RU направил читатель. На видео можно увидеть вереницу полицейских машин. На фото — сотрудников, проверяющих лиц нерусской национальности. Сообщается, что стражи правопорядка автомобилями загородили проходы, через которые можно было покинуть территорию Апраксиного двора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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