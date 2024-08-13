На территории Апраксиного двора сотрудники полиции устроили проверку лиц нерусской национальности
В Апраксином дворе (Санкт-Петербург) полиция строила массовую облаву на нелегальных мигрантов. Информацию, а также фото и видео в URA.RU направил читатель.
На видео можно увидеть вереницу полицейских машин. На фото — сотрудников, проверяющих лиц нерусской национальности. Сообщается, что стражи правопорядка автомобилями загородили проходы, через которые можно было покинуть территорию Апраксиного двора.
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