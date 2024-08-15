Дрон ВСУ атаковал оказывающих помощь медиков в Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал бригаду скорой медицинской помощи (СМП), которые оказывали помощь жильцам многоквартирного дома после удара украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил главный врач СМП региона Алексей Жиров.
«Два медика пострадали. Юля и Саша скоро вернутся в строй», — написал Жиров в социальной сети в «ВКонтакте».
По его словам, белгородские медики всегда будут оказывать помощь жителям при любой опасности. Он также назвал нападение на бригаду скорой помощи террористической атакой.
Обстановка в Белгородской области с режимом ЧС федерального уровня остается напряженной и сложной. В результате атак ВСУ есть погибшие и пострадавшие граждане. По данным главы МЧС России Александра Куренкова, ВСУ продолжают наносить удары по мирным жителям. В результате атак повреждены жилые дома и другие объекты.
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