Автомобиль взорвался на заправке в Краснодарском крае

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Выезд с Росавтодором по дорожной инфраструктуре. Челябинск , газовая заправка, азгс
В Краснодарском крае произошел взрыв при заправке автомобиля метаном Фото:

На автозаправочной станции в Тихорецке, Краснодарский край, произошел взрыв автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси, расположенной по адресу: МО г. Тихорецк, ул. Гражданская», — сообщили в пресс-службе агентству ТАСС. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работали сотрудники МЧС, которые обеспечивали пожарную безопасность.

В социальных сетях опубликованы видеозаписи момента взрыва, на которых видно, как автомобиль взрывается на территории заправки. Согласно сообщениям пользователей, водитель оставил машину на заправке метаном и отошел для оплаты, после чего произошел взрыв.

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На автозаправочной станции в Тихорецке, Краснодарский край, произошел взрыв автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. «Поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси, расположенной по адресу: МО г. Тихорецк, ул. Гражданская», — сообщили в пресс-службе агентству ТАСС. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работали сотрудники МЧС, которые обеспечивали пожарную безопасность. В социальных сетях опубликованы видеозаписи момента взрыва, на которых видно, как автомобиль взрывается на территории заправки. Согласно сообщениям пользователей, водитель оставил машину на заправке метаном и отошел для оплаты, после чего произошел взрыв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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