Автомобиль взорвался на заправке в Краснодарском крае

17 августа 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

В Краснодарском крае произошел взрыв при заправке автомобиля метаном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На автозаправочной станции в Тихорецке, Краснодарский край, произошел взрыв автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. «Поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси, расположенной по адресу: МО г. Тихорецк, ул. Гражданская», — сообщили в пресс-службе агентству ТАСС. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работали сотрудники МЧС, которые обеспечивали пожарную безопасность. В социальных сетях опубликованы видеозаписи момента взрыва, на которых видно, как автомобиль взрывается на территории заправки. Согласно сообщениям пользователей, водитель оставил машину на заправке метаном и отошел для оплаты, после чего произошел взрыв. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На автозаправочной станции в Тихорецке, Краснодарский край, произошел взрыв автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. «Поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси, расположенной по адресу: МО г. Тихорецк, ул. Гражданская», — сообщили в пресс-службе агентству ТАСС. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работали сотрудники МЧС, которые обеспечивали пожарную безопасность. В социальных сетях опубликованы видеозаписи момента взрыва, на которых видно, как автомобиль взрывается на территории заправки. Согласно сообщениям пользователей, водитель оставил машину на заправке метаном и отошел для оплаты, после чего произошел взрыв.