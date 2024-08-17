Автомобиль взорвался на заправке в Краснодарском крае

На автозаправочной станции в Тихорецке, Краснодарский край, произошел взрыв автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
«Поступило сообщение о вспышке газовоздушной смеси, расположенной по адресу: МО г. Тихорецк, ул. Гражданская», — сообщили в пресс-службе агентству ТАСС. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работали сотрудники МЧС, которые обеспечивали пожарную безопасность.
В социальных сетях опубликованы видеозаписи момента взрыва, на которых видно, как автомобиль взрывается на территории заправки. Согласно сообщениям пользователей, водитель оставил машину на заправке метаном и отошел для оплаты, после чего произошел взрыв.
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