«Яндекс Маркет» будет брать по 20 рублей за каждый заказ

Интернет-магазин «Яндекс Маркет» введет сервисный сбор в размере 20 рублей за заказ. Полученные средства направят на расширение и поддержку технологической инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.
«„Яндекс Маркет“ вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что собранные средства будут реинвестированы для аренды серверов, покупки лицензионного программного обеспечения и увеличения штата IT-кадров.
На первом этапе нововведение затронет пользователей из Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Сбор будет взиматься только за качественно доставленные товары, заключили в пресс-службе.
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