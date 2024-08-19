«Яндекс Маркет» будет брать по 20 рублей за каждый заказ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С каждого качественно доставленного заказа будет взиматься сервисной сбор, заявили в "Яндекс.Маркете"
С каждого качественно доставленного заказа будет взиматься сервисной сбор, заявили в "Яндекс.Маркете" Фото:

Интернет-магазин «Яндекс Маркет» введет сервисный сбор в размере 20 рублей за заказ. Полученные средства направят на расширение и поддержку технологической инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса.

«„Яндекс Маркет“ вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что собранные средства будут реинвестированы для аренды серверов, покупки лицензионного программного обеспечения и увеличения штата IT-кадров.

На первом этапе нововведение затронет пользователей из Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Сбор будет взиматься только за качественно доставленные товары, заключили в пресс-службе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Интернет-магазин «Яндекс Маркет» введет сервисный сбор в размере 20 рублей за заказ. Полученные средства направят на расширение и поддержку технологической инфраструктуры. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса. «„Яндекс Маркет“ вводит сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за один заказ», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что собранные средства будут реинвестированы для аренды серверов, покупки лицензионного программного обеспечения и увеличения штата IT-кадров. На первом этапе нововведение затронет пользователей из Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Сбор будет взиматься только за качественно доставленные товары, заключили в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...